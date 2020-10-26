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فن

عرض الحلقة الثامنة من مسلسل ابنة السفير .. اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:48 م
ابنة السفير
ابنة السفير
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شروق ابراهيم
تعرض اليوم الحلقة الثامنة من الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير اليوم عبر تطبيق شاهد  vip .

احداث الحلقة السابعة 
تنقذ العناية الالهية ملك من الوعكة الصحية التي تعرضت اليها بسبب تناولها منومات عن طريق زوجة ابيها ميادة ، ثم يقرر سلطان " انجين اكيورك" التنازل عن حضانة ابنته لـ نارين " نسليهان اتاغول".

- قصة مسلسل ابنة السفير 
مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

- مواعيد عرض مسلسل ابنة السفير:
يعرض مسلسل ابنة السفير مدبلجا باللغة العربية مساء كل يوم اثنين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر تطبيق شاهد VIP.

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