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رياضة

رئيس الترسانة: عمرو الجنايني وعدنا بإلغاء الهبوط قبل استئناف النشاط.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال طارق السعيد رئيس نادي الترسانة، إن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وعد الأندية قبل استئناف مباريات القسم الثاني بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

وأضاف طارق السعيد،  خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، : عمرو الجنايني، رئيس الجبلاية، اجتمع معنا قبل استئناف النشاط ووعدنا بالفعل بإلغاء الهبوط".
وأكمل: "نعد جماهير الشواكيش باستغلال قرار إلغاء الهبوط وتحسين الأوضاع حتى يعود الترسانة إلى سابق عهده خلال الفترة المقبلة".

واستفاد عدد من أندية دوري الدرجة الثانية في مصر من قرار اتحاد الكرة المصري بإلغاء الهبوط عن الموسم الماضي من المسابقة، يأتي بينها عدة أندية تحمل ذكريات تاريخية في منافسات الدوري المصري الممتاز، مثل الترسانتة والأوليمبي وبلدية المحلة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر- قبل بداية المسابقة- هبوط 5 أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاث المكونة لدوري الدرجة الثانية.

إلا أن الجبلاية أصدرت بيانًا رسميًا جديدًا، أمس الإثنين، أعلنت خلاله نظام المسابقة في الموسم المقبل، والذي سيشهد وجود 16 فريق في كل مجموعة بدوري الدرجة الثانية، مما يعني إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

المجموعة الأولى "الصعيد" كانت قد شهدت هبوط كلًا من سوهاج، الإعلاميين، الفيوم، ديروط وطهطا، وهي الأندية التي ستظل بين فرق الدرجة الثانية في الموسم المقبل بعد إلغاء الهبوط.

المجموعة الثانية "القاهرة" كان قد تأكد خلالها هبوط كلًا من النجوم، الزرقا، الترسانة، كوكاكولا والمريخ، ليتأكد تواجد الخماسي من جديد في نفس الدرجة بالموسم القادم.

أما المجموعة الثالثة "الدلتا" فسبق وأن هبط كلًا من بيلا، الحمام، الأوليمبي، بلدية المحلة ومالية كفر الزيات إلى دوري الدرجة الثالثة، لكن القرار الجديد منحهم حق البقاء في القسم الثاني.

أما الأندية التي صعدت من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية فتضم كلًا من كيما اسوان، قنا، أسمنت أسيوط، سمسطا، الشرقية للدخان، السكة الحديد، بورتو السويس، كفر الشيخ، بني عبيد، سرس اللينا، سبورتنج السكندري والجزيرة بمطروح.

وسيتم تقسيم الفرق الـ12 الصاعدة بواقع 4 فرق لكل مجموعات من مجموعات دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، لتصبح كل مجموعة من المجموعات الثلاث مكونة من 16 فريق بدلًا من 12 كما في الموسم المنتهي.

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