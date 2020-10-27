الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي .. غدًا

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، صباح غدًا الأربعاء احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة ، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا .





ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.





ويكرم الرئيس السيسي خلال الإحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر ، الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.



