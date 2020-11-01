ما هي الفوائد الصحية لطبق شوربة الكشك؟

الكشك هو مسحوق من البرغل المخمّر مع الحليب واللبن يسهل حفظه؛يوفر هذا الطبق عددًا من العناصر الغذائية الضرورية عبر مكوناته العديدة، ومنها الآتي:





- اللبن: مصدرٌ للبروتين، والكالسيوم، والفوسفور، والمغنيزيوم، واليود، وفيتاميناتِ A وD وB2 وB12 وB5.

- البرغل: غنيٌ بالألياف الغذائية والبروتين النباتي، وفيتامينات B1، وB2، وB3، وB5، وB6، ومعادن الفوسفور، والمنغنيز، والكروميوم.

- البصل: يحتوي على الفيتامين C وB7 وB6، والمنغنيز، والنحاس، والكبريت، والألياف.

- الثوم: غنيٌ بمضاداتِ الأكسدة، والفوسفور، والبوتاسيوم، والفيتامين C.





وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائده واضراره:

- يعتبر الكشك ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه على بروتينات موجودة في اللبن والقمح، تساعد على نمو خلايا الجسم وخصوصًا العضلات.

- كما يحتوي البرغل على نشويات توفر الطاقة لجسم الكبار، وتساعد الصغار على النمو.

- وأما الكالسيوم الموجود في اللبن فيعمل على نمو العظام عند الاطفال، ومنع ترققه عند المتقدمين في السن.

- إلى ذلك تضم الألياف الموجودة في حبوب القمح الفيتامين B، الذي تزيد نسبته بفعل عملية تخمر البرغل مع اللبن، وتساعد هذه الألياف على تنظيم عملية إخراج الفضلات من الجسم. بالاضافة إلى الأملاح المعدنية التي التي تشكل عنصرًا هاما في تنظيم عمل الجهاز العصبي.



