الطريق إلى البيت الأبيض.. 209 أصوات لـ بايدن في المجمع الانتخابي مقابل 118 لـ ترامب

حصل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن على 209 أصوات في المجمع الانتخابي، متفوقًا على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بايدن حصل على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 118 صوتًا لصالح الجمهوري دونالد ترامب.





وحصل ترامب على أصوات ولايات أركنساس، إنديانا، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، وميزوري، نبراسكا، نورث داكوتا، وأيضا ساوث كارولينا ويوتا وفرجينيا الغربية.





فيما حقق بايدن انتصارًا في كاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيو مكسيكو ونيو جيرسي، وميرلاند وفيرمونت، ونيو هامشير، وواشنطن.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



