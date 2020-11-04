رغم سوء الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء رغم سوء الأحوال الجوية، إلا انه يعمل بصورة طبيعية، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة.





بينما غادرت 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.









وأضاف البيان ،ان حركة الصادر من البضائع العامة 29453 طنا تشمل : 632 طن فوسفات و 3360 طن زيت و 12860 طن يوريا و6921 طن رمل و 2680 طن أسمنت و 3000 طن صويا .









كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42102 طن تشمل : 15968 طن قمح و 8200 طن خردة و 1949 طن حديد و 2395 طن أنابيب و 1590 طن كلوريد ايثيلين و 12000 طن ذرة . ‎









وأوضح البيان ، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 238 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و زيتون و ليمون و بطاطس و ملوخية وفاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فول و بردقوش و لب سوبر و شطة و بصل و شمر ) و فواكه ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و اليونان وأمريكا و انجلترا و غانا و باكستان و سريلانكا و مالطا و المانيا و اسبانيا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 301 حاوية مكافئة .









وأشار البيان،الى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113746 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35584 طنا .









كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2669 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3911 شاحنة منها 514 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36864 من البضائع العامة .









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