AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رغم سوء الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:51 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء رغم سوء الأحوال الجوية، إلا انه يعمل بصورة طبيعية، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة.
 

بينما غادرت 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.


وأضاف البيان ،ان حركة الصادر من البضائع العامة 29453 طنا تشمل : 632 طن فوسفات و 3360 طن زيت و 12860 طن يوريا و6921 طن رمل و 2680 طن أسمنت و 3000 طن صويا .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42102 طن تشمل : 15968 طن قمح و 8200 طن خردة و 1949 طن حديد و 2395 طن أنابيب و 1590 طن كلوريد ايثيلين و 12000 طن ذرة . ‎


وأوضح البيان ، أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 238 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و زيتون و ليمون و بطاطس و ملوخية وفاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فول و بردقوش و لب سوبر و شطة و بصل و شمر ) و فواكه ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و اليونان وأمريكا و انجلترا و غانا و باكستان و سريلانكا و مالطا و المانيا و اسبانيا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 352 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 301 حاوية مكافئة .


وأشار البيان،الى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113746 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35584 طنا .


كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2669 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3911 شاحنة منها 514 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36864 من البضائع العامة .


اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها 2280 طن رمال مصدرة للخارج.. ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

طقس الخميس: أمطار ونشاط لـ الرياح ودرجة الحرارة تصل 18 في القاهرة

كيفية تنظيف سطح المكواة

منذ 46 عاما.. جنازة بـ 3 أفراد تحولت لـ عيد الحب المصري 4 نوفمبر.. القصة الكاملة

رسميًا.. السعودية تلغي نظام الكفيل

ميدو: تغيير حكام الـ VAR المعينين لمباراة الزمالك والرجاء يقلق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى المفتي تظهر بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. فيديو

بعد التحذير من الموجة الثانية.. غسول الفم يقلل من انتشار كورونا

بإطلالة عصرية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث جلسة تصوير