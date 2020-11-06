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مرأة

تناولها باستمرار .. أفضل أطعمة لتقليل الالتهابات المزمنة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
الالتهابات
الالتهابات
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حياة عبد العزيز
هناك نوعان من الالتهابات، أحدهما يعمل كآلية دفاعية للجسم، والآخر هو النوع البطيءالذي يضر بالجسم، ويسمى الالتهاب المزمن، يمكن للالتهابات المزمنة مع مرور الوقت أن تؤثر سلبًا على صحتك.

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان وأمراض المناعة الذاتية والاكتئاب والتهاب المفاصل ومرض باركنسون والزهايمر.

الالتهاب المزمن ليس له أعراض واضحة وبالتالي يصعب اكتشافه، لكن لا ضرر من أن تكون استباقيًا وأن تتبع نظامًا غذائيًا يقلل الالتهاب.

إليك أفضل الأطعمة التي يمكن أن تقلل الالتهاب المزمن في الجسم.

وفقًا للخبراء لموقع "timesofindia"، فإن أوميغا 3 تفعل العجائب في تقليل الالتهاب، إن تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل السلمون والأسماك الدهنية الأخرى هو أفضل رهان لمكافحة الالتهاب المزمن.

يلعب كل من EPS و DHA في أوميغا 3 دورًا في منع المركبات المسببة للالتهابات والعمليات الالتهابية ويشجع على إنتاج المركبات المضادة للالتهابات.

أظهرت الدراسات أن تناول مكملات أوميغا 3 تساعد في مكافحة الالتهابات المتعلقة بحالات التهاب المفاصل الروماتويدي ، وذئبة كرون ، ومرض السكري من النوع 1 ، والربو ، والصدفية ، وأمراض القلب وغيرها.

أظهر العديد من الباحثين الآخرين أن تناول مكملات أوميغا 3 لمدة أربعة أشهر قلل من الالتهاب لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.

ليس فقط الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 ، هناك 3 أطعمة أخرى يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب، وتشمل هذه الخضر الورقية والخضروات الصليبية والتوت.

ويمكن أن يساعد أيضًا تضمين الخضار الورقية في نظامك الغذائي اليومي وتناول التوت عدة مرات في الأسبوع.

إن تناول الخضار الورقية بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطانات وتدهور الدماغ، أضف 6 أكواب من الخضار الخضراء المختلفة مثل الخس والسبانخ واللفت وغيرها في نظامك الغذائي الأسبوعي.

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وفقًا لدراسة، فإن الأشخاص الذين تناولوا كوبين من الخضروات الصليبية يوميًا لمدة أسبوعين ، شهدوا تحسنًا في علامات الالتهاب.

استهدف ما لا يقل عن 5 حصص من الخضروات مثل البروكلي، والقرنبيط ، والملفوف، واللفت، والجرجير، والفجل، والتوت الأزرق، والفراولة، والتوت البري، والتوت الأسود مليئة بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، التي تحارب الجذور الحرة التي تعزز الالتهاب. 

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