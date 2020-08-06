مفاجأة من العيار الثقيل.. المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات COVID-19 ولكنها تقضي على الالتهابات البكتيرية

لا تعالج المضادات الحيوية الفيروسات ولكنها فعالة فقط ضد الالتهابات البكتيرية.











قد يتلقى الأشخاص المصابون بـ COVID-19 المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية الثانوية.







يجري الباحثون حاليًا تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت الأدوية الأخرى يمكن أن تكون خيارات علاجية محتملة لـ COVID-19.





هنا، نلقي نظرة على دور المضادات الحيوية في COVID-19، وأحدث الأبحاث حول الأدوية المحتملة الأخرى، والعلاج الحالي المتاح لـ COVID-19، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.







هل يمكن للمضادات الحيوية علاج COVID-19؟

يمكن أن تعالج المضادات الحيوية الالتهابات البكتيرية فقط.





وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن المضادات الحيوية ليست فعالة في علاج COVID-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.







يمكن للمضادات الحيوية أن تعالج العدوى البكتيرية فقط، وليس الفيروسات.





إذا كان الأشخاص يتلقون علاجًا في المستشفى لـ COVID-19، فقد يصف الأطباء المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية الثانوية.





هل يتم فحص المضادات الحيوية كخيارات علاجية؟

أزيثروميسين هو مضاد حيوي يبحث عنه الباحثون حاليًا كخيار علاجي محتمل لـ COVID-19. للأزيثروميسين تأثيرات مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الاستجابة المناعية المفرطة لـ COVID-19.





البحث وجدت أيضا أزيثروميسين أن يكون لها آثار إيجابية ضد زيكا والإيبولا الفيروسات في تجارب أنبوب الاختبار.





أزيثروميسين فعال أيضًا في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي البكتيرية الشديدة لدى الأطفال المصابين بعدوى فيروسية.





يبحث الباحثون في آثار مزيج هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء مضاد للملاريا ، وأزيثروميسين.





وجدت الأبحاث أن هيدروكسي كلوروكين له نشاط مضاد لـ SARS-CoV في تجارب أنبوب الاختبار.





نظرت إحدى الدراسات الصغيرة في آثار هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين على الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى لفيروس كوفيد -19 في فرنسا.





أظهرت النتائج أن هيدروكسي كلوروكين يقلل بشكل كبير من الحمل الفيروسي أو يقضي على الفيروس التاجي. أدت إضافة أزيثروميسين إلى زيادة فعالية هيدروكسي كلوروكوين.





ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى من الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن العلاج بهيدروكسي كلوروكوين وأزيثروميسين لم يحسن النتائج، وزاد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية. نظرت الدراسة في 1438 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى من COVID-19 في نيويورك، وكان لجميع المشاركين نفس العمر والعرق ووقت بدء العلاج.





منذ ذلك الحين، ألغت إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ترخيص الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كولوروكوين، لذلك يجب على الناس والأطباء عدم استخدامه لعلاج COVID-19 بعد الآن.





لماذا يصف الأطباء المضادات الحيوية للمصابين بـ COVID-19؟

يتسبب فيروس كورونا الجديد في حدوث عدوى تنفسية يمكن أن تضعف جهاز المناعة، ويمكن أن يزيد هذا التأثير من خطر الإصابة بعدوى بكتيرية، والتي قد يجد الفرد صعوبة في مكافحتها.





قد يصف الأطباء المضادات الحيوية للأشخاص المصابين بـ COVID-19 لمنع أو علاج الالتهابات البكتيرية الثانوية، مثل الالتهاب الرئوي البكتيري، وقد يستخدم الأطباء بعد ذلك المضادات الحيوية كجزء من العلاج لمحاربة العدوى.





ما هي خيارات العلاج المتاحة؟

ولم توافق إدارة الغذاء والدواء (FDA) على أي أدوية لعلاج محددة من COVID-19.





تعتمد العلاجات الحالية على شدة كل حالة وتركز على علاج أعراض ومضاعفات COVID-19.





بالنسبة للأعراض الخفيفة، قد يتمكن الأشخاص من علاج COVID-19 بالعلاجات المنزلية. يمكن أن تشمل هذه:

الحصول على الكثير من الراحة

شرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا جيدًا

أدوية الحمى وتسكين الآلام، مثل عقار اسيتامينوفين

مراقبة الأعراض والاتصال بالطبيب على الفور إذا ساءت





يمكن أن تشمل خيارات العلاج الحالية للأشخاص الموجودين في المستشفى مع COVID-19:

سوائل في الوريد لمنع الجفاف

إمدادات الأكسجين إذا كان الناس يعانون من صعوبة في التنفس

معالجة أي مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي

عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات لحالات الطوارئ من COVID-19







يبحث الباحثون أيضًا في مجموعة من الأدوية الموجودة كعلاجات محتملة، وتشمل هذه الأدوية:

الأدوية المضادة للملاريا

أدوية لأمراض المناعة الذاتية

الأدوية المضادة للفيروسات الفعالة ضد الفيروسات الأخرى

بلازما النقاهة، باستخدام الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19

جرعات عالية من فيتامين سي في الوريد





ستساعد الاختبارات والتجارب الإضافية في تحديد ما إذا كان أي من هذه الخيارات يمكن أن يكون خيارات علاجية محتملة لـ COVID-19.





الأعراض ومتى يجب زيارة الطبيب

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن تظهر أعراض COVID-19 بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض لفيروس كورونا الجديد، ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

سعال

حمى أو قشعريرة

ضيق في التنفس

صعوبة في التنفس

إعياء

آلام في الجسم أو آلام في العضلات

صداع الراس

فقدان الرائحة

فقدان التذوق

إلتهاب الحلق

انسداد أو سيلان الأنف

غثيان

التقيؤ

إسهال





يجب على الناس الاتصال بطبيبهم إذا كانت لديهم أعراض شديدة أو ساءت الأعراض، وسيحتاج الأشخاص إلى الحصول على رعاية طبية فورية إذا ظهرت عليهم أي من الأعراض التالية:

صعوبة في التنفس

ألم أو ضغط مستمر في الصدر

حالة جديدة من الارتباك

غير قادر على البقاء مستيقظًا

مسحة زرقاء على الشفاه أو الوجه





يمكن للأشخاص الاتصال برقم 911 وإخطار العامل بأن الشخص قد يكون لديه أعراض COVID-19.