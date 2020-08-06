تنقل عدوى كورونا.. ضبط 40 شيشة في حملة بحي شرق سوهاج





وقال عاطف الصمطى، رئيس حي شرق الحملة تمت ضمن قرار مجلس الوزراء بمنع تداول الشيش داخل المقاهي والكافيهات.





وأوضح رئيس حي شرق سوهاج أن الحملة أسفرت عن ضبط 40 شيشة خلال يومين، تحرير 3 محاضر مخالفات لمخالفة قرار مجلس الوزراء بتداول الشيش.





وأكد الصمطى على استمرار الحملات بشوارع حي شرق سوهاج لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





وأشار الصمطي أن الحملة تمت بتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة متابعة المقاهي والكافيهات وتنفيذ لقرار مجلس الوزراء بمنع الشيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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