AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب ice cream لـ سيلينا جوميز و black pink يقترب من 400 مليون مشاهدة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية  Ice Cream  للنجمة العالمية سيلينا جوميز وblackpink  مشاهدات وصلت لـ 384 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب، بعد مرور شهر على طرحها.
 
وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.

يذكر أن سيلينا جوميز اتخذت إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها. 

وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الألعاب لم تسألها أو تحصل على إذن منها أو تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.

وبمجرد بدء انتشار هذا الأمر بين جمهور سيلينا جوميز، حذفت المغنية الأمريكية علامات الإعجاب لتقوم زوجة جاستين بيبر، هايلي بالدوين بمنح زوجها علامة إعجاب على تلك الصورة لتثبت أنها تتابع كل تصرفات سيلينا جوميز وتضعها تحت الملاحظة. 

وفي أكتوبر الماضي، طرحت سيلينا جوميز أغنية lose you to love me ، وازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة إليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 48 ساعة.. سيلينا جوميز تحقق 110 ملايين مشاهدة بأغنية ice cream.. فيديو

خلال 11 يوما.. كليب Ice cream لـ سيلينا جوميز وblack pink يحقق 203 ملايين مشاهدة

كليب ice cream لـ سيلينا جوميز وblack pink يقترب من 240 مليون مشاهدة.. فيديو

كليب ice cream لـ سيلينا جوميز و black pink يقترب من 300 مليون مشاهدة .. فيديو

بأغنية Lovesick Girls .. فريق Black Pink يتصدر يويتوب.. فيديو

كليب Ice cream لـ سيلينا جوميز يحقق 322 مليون مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة: اتبعوا هذا الإجراء

مفاجأة.. حقيقة تصويت الأموات في الانتخابات الأمريكية

ثلاثي الأهلي يقترب من البنك

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على فتاة مقتولة بمنطقة عشوائية بأسوان

انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء قرينة رئيس جمهورية الكونغو خلال زيارتها لمصر

هل يجب قراءة سورة الكهف قبل طلوع فجر الجمعة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الثوم والبصل علاج فعال لـ فيروس كورونا؟.. طبيبة تحسم الجدل

آلام البطن تشير إلى مرض خطير .. جمال شعبان يكشفه

اتبعها فورا .. الصحة تقدم 9 نصائح هامة لمرضى السكر