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أخبار العالم

CNN: كوشنر يتواصل مع ترامب من أجل الاعتراف بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد تواصل مع ترامب من أجل الاعتراف بنتيجة الانتخابات. 

وتأتي هذه الخطوة من قبل كوشنر، عقب تأكيد ترامب على ضرورة عدم الاحتفال وإظهار بايدن الفائز بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن السباق لم ينته بعد. 

وقال ترامب في بيان أصدره، عقب إعلان فوز جو بايدن، : "لن أرتاح حتى يحصل الشعب الأمريكي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية". 

وأكدت مديرة حملة كامالا هاريس، لشبكة سي إن إن،عدم وجود أي تواصل أو اتصال بين جو بايدن وترامب، أو بين أي من مسئولي الحملتين منذ إعلان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية. 

وأعلنت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي بهذه الانتخابات، وسط حالة من الرفض من قبل ترامب. 

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