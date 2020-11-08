أخبار السوشيال.. فرجاني ساسي يشعل إنستجرام.. وعمر كمال يعلن عن طرح أغنية مع شاكوش

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:أعلن عمر كمال عن طرح أغنية جديدة له مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".نشرت لقاء سويدان صورة لها مع رانيا فريد شوقي، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "رانيا حبيبتي وأطيب وأجمل أهلاوية ".نشرت منى فاروق صورة لها مع على ربيع و اوس اوس بعد مشاهدة عرض " مسرحية صباحبة مباركة" عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وعلقت منى فاروق: مبروك لكل ابطال العرض اوس اوس وربيع مسرحيه ممتعه بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكرا استاذ اشرف عبد الباقى #مسرحيه #صباحيه_مباركه مسرحيه حلوه اوي وضحكت من قلبي واتبسط جدا ".وجه فرجانى ساسى لاعب نادى الزمالك رسالة الى متابعية عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " قبل مبارة نهائى دورى ابطال افريقيا امام النادى الاهلى.