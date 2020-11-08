عمر كمال يعلن عن طرح أغنية جديدة مع شاكوش





وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: " زى ما بنفرحكم بأغنية حلوة كل مرة أستنوا اغنية جديدة نكمل بيها نجاحنا معاكم".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات: في اغنيه جديدة ولا إيه - الأغاني حلوه بصوتك ياعمر ماشاء الله -بحبكوا والله





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وطرح



الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة. وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.



