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فن

عمر كمال يعلن عن طرح أغنية جديدة مع شاكوش

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن عمر كمال عن طرح أغنية جديدة له مع حسن شاكوش ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: "زى ما بنفرحكم بأغنية حلوة كل مرة أستنوا اغنية جديدة نكمل بيها نجاحنا معاكم".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات: في اغنيه جديدة ولا إيه  - الأغاني حلوه بصوتك ياعمر ماشاء الله  -بحبكوا والله 

اقرأ أيضا : 

وطرح عمر كمال مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش، وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة إلى أكثر من مليون مشاهدة.

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