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توك شو

عمر كمال يبدع في غناء "يا طيب القلب وينك" على لحن "بنت الجيران".. شاهد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
عمر كمال
عمر كمال
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قسم التوك شو
قدم المطرب عمر كمال أغنية «يا طيب القلب وينك» على لحن «بنت الجيران»، بعد طلب من أبلة فاهيتا خلال حوراهم ببرنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON».

وقال «كمال» إن السبب الحقيقي الذي دفعه لوضع كلمات مثل السكر المحلي والكريمة والنوتيلا في الأغاني التي يقدمها لان الغناء للفتيات هم سبب النجاح الحقيقي ، متابعا «قعدت أغني للشباب 14 سنة محدش سمع عني حاجة».

وتابع  : «غنيت كل الألوان للرجالة ومحدش سمع عني وقال انت بتعمل ايه، واول ما عنيت للبنات أول أغنية جابت 500 مليون في فترة قصيرة».

وكانت إدارة مهرجان برايتون الدولي الرابع، اختارت المطرب عمر كمال؛ لإحياء حفل ختام المهرجان، والذي يقام هذا العام فى أحد أكبر فنادق الغردقة، في الفترة من ٥ إلى ٧ نوفمبر الجاري،  فى احتفال كرنفالى كبير يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات وغيرها.

وأعرب عمر كمال عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، ومن خلال تصويره فيديو، أعلن فيه عن مشاركته بالمهرجان وتم نشره عبر صفحات برايتون على مواقع التواصل الاجتماعى. 

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