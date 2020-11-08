AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منى فاروق: صباحية مباركة مسرحية ممتعة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت منى فاروق صورة لها مع على ربيع و اوس اوس  بعد مشاهدة عرض " مسرحية صباحبة مباركة" عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت منى فاروق:  مبروك لكل ابطال العرض اوس اوس وربيع مسرحيه ممتعه بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكرا استاذ اشرف عبد الباقى #مسرحيه #صباحيه_مباركه مسرحيه حلوه اوي وضحكت من قلبي واتبسط جدا ". 

اقرا ايضا :

"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،

المسرحية  تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباحية مباركة .. علي ربيع يشكر أشرف زكي على حضور مسرحيته

محمد عبد الرحمن يهنئ أشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة"

أشرف عبد الباقى يدعو متابعيه لحضور "صباحية مباركة"

علي ربيع لـ مصطفى خاطر: نورت صباحية مباركة يا نجم نجوم الأرض

مصطفى خاطر يهنئ على ربيع وأوس أوس على مسرحية صباحية مباركة

أوس أوس يوجه رسالة لـ أحمد رزق ومحمد جمعة والموسيقار يحيى غنام والمنتج طارق الشوري

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي| حقيقة استمرار أحمد فتحي.. وانتظام ربيعة في المران.. وطلب جديد من اتحاد الكرة

فرجاني ساسي يشعل السوشيال ميديا برسالة عن مباراة الأهلي والزمالك

هل دخلت مصر الموجة الثانية لـ كورونا؟ هاني الناظر يحسم الجدل بعد ارتفاع عدد الاصابات

خبير: حالة واحدة تقضي بسحب الرئاسة الأمريكية من بايدن

أخبار التوك شو .. أميرة كرارة يكشف عن إصابته بمرض خطير.. ولميس الحديدي توجه رسالة قوية بعد فرحة الإخوان بفوز جو بايدن

أمير كرارة: طردوني من اللوكيشن في أول عمل لي مع عادل إمام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

طريقة عمل كيك الشوكولاتة والموز

ذبح طفلا وطعن 3.. شاهد اعتداء مهاجم بسكين على الناس في شوارع بريطانيا| فيديو