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توك شو

مش الأول ولا التاني.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مرتضى منصور بـ ميت غمر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:13 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي أحمد موسي عن مفاجأة تتعلق بالمستشار مرتضي منصور مرشح مجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وفقا لمعلومات خاصة المستشار مرتضي منصور ليس في المركز الاول او الثاني بعد ساعة من الفرز".

تابع موسي:" دائرة ميت غمر مركز كبير وبها تصويت هائل ولكن نحن في إنتظار الساعات القادمة لنري ما سيحدث".

بدأت صباح اليوم، انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويترقب آلاف المتابعين، المعركة الساخنة في مركز ميت غمر والتى يتنافس فيها 35 مرشحا، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مرتضي_منصور ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 

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