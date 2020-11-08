حصل على 74 صوتا فقط بإحدى اللجان| مرتضى منصور هذه المرة غير سابقتها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عملية الفرز لا تزال مستمرة في لجان ميت غمر، ولا أحد يستطيع توقع النتيجة.





وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الحصر العددي بإحدى اللجان الفرعية بميت غمر جاءت كالتالي: عبد الفتاح البحراوي 242 صوتًا، محمود العزب 346 صوتًا، ومرتضى منصور 74 صوتا، أسامة راضي 118».





وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها بكافة أنحاء الجمهورية، في ثاني أيام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.





وتابع: "دائرة ميت غمر مركز كبير وبها تصويت هائل ولكن نحن في إنتظار الساعات القادمة لنرى ما سيحدث".





وبدأت صباح اليوم، انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويترقب آلاف المتابعين، المعركة الساخنة في مركز ميت غمر التى يتنافس فيها 35 مرشحا، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مرتضي_منصور ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.