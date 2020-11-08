AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حصل على 74 صوتا فقط بإحدى اللجان| مرتضى منصور هذه المرة غير سابقتها

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:25 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عملية الفرز لا تزال مستمرة في لجان ميت غمر، ولا أحد يستطيع توقع النتيجة.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الحصر العددي بإحدى اللجان الفرعية بميت غمر جاءت كالتالي: عبد الفتاح البحراوي 242 صوتًا، محمود العزب 346 صوتًا، ومرتضى منصور 74 صوتا، أسامة راضي 118».

وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها بكافة أنحاء الجمهورية، في ثاني أيام المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وتابع: "دائرة ميت غمر مركز كبير وبها تصويت هائل ولكن نحن في إنتظار الساعات القادمة لنرى ما سيحدث".

وبدأت صباح اليوم، انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويترقب آلاف المتابعين، المعركة الساخنة في مركز ميت غمر التى يتنافس فيها 35 مرشحا، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #مرتضي_منصور ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#استقرار_الزمالك_خط_احمر يتصدر تويتر .. ومغردون: كل الدعم لفريقنا

جماهير الزمالك تطالب مرتضى منصور بعدم تأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

#مرتضي منصور يتصدر تويتر بسبب ميت غمر

منع المناديب.. ماذا يحدث في الساعات الأولى من العملية الانتخابية داخل دائرة مرتضى منصور؟

#القاهرة_تنتخب يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرًا رجال شرطة مصر.. شاهد

مش الأول ولا التاني.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن مرتضى منصور بـ ميت غمر

ترشيحاتنا

العروض تنهال على لاعب الزمالك

الحكومة تستعرض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة في المحافظات

أستون فيلا يقسو على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

والد الأبناء الـ 5 المختفين بالقليوبية: مليش عداوة مع حد وطول عمري في حالي | صور

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا : لا أجيد التحدث بالدبلوماسية عند الإساءة للرسول

بالفيديو.. أول زلة لسان للرئيس الأمريكي المنتخب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قشر السمك.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

الفرق بين التونة والسلمون.. الفوائد والسعرات الحرارية

أنواع غير متوقعة من الأطعمة تتحكم في شعورك بالجوع