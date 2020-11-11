AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معتز البطاوي: إمكانيات سيراميكا كليوباترا تؤهله ليصبح عنصرًا مؤثرًا في الرياضة المصرية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يسعي لتقديم مستوى مميز بالنسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف معتز البطاوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، : نسعى لتقديم مستوى مميز بالدورى الممتاز، ونلقى دعمًا كبيرًا من جانب النائب محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأشار إلى أن سيراميكا، يمتلك الإمكانيات الإدارية والمالية والفنية، التى تؤهله كى يكون عنصرًا مؤثرًا في الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكمل: ”لدينا مشروع، ووجودنا فى الدوري ليس صدفة، لم نعلن عن أى صفقة إلى الآن، وسنقيم مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن الصفقات الجديدة”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الفوز "وديًا" على فريق الشرق للتأمين، بهدفين دون رد؛ في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتز البطاوي: توقف الدوري ساهم في تصحيح أخطاء سيراميكا كليوباترا.. فيديو

معتز البطاوي: نركز في مبارياتنا لتحقيق الصعود للممتاز.. ولا تشغلنا نتائج المنافسين

بعد الفوز على المريخ بخماسية الاقتراب من الممتاز .. البطاوي: أهدي الفوز لـ أبو العينين

دموع الفرحة.. معتز البطاوي باكيا: نعد بظهور سيراميكا كليوباترا بشكل مميز في الممتاز

وتحقق حلم الدوري الممتاز .. أبرز تصريحات مسئولي سيراميكا كليوباترا بعد التأهل

مدرب سيراميكا: اشتغلنا على الجانب النفسي ووجدت دعما من الإدارة.. فيديو

ترشيحاتنا

نيللي كريم تعلق على أزمة كاملة أبو ذكري وأبطال مسلسل بـ 100 وش

حمو بيكا يعتذر للشعب المصري بسبب قيادة سيارة بدون لوحات

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

ترامب يتهم أوباما بالتجسس على حملته

أخبار الرياضة| الوداد يعلن ضم صفقة الأهلي.. وحقيقة تولي حسن شحاتة رئاسة الزمالك

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

بعد اتهامه بتجويع الأطفال.. حفاضة متسخة ورسالة غريبة على باب منزل مسئول بريطاني

سفاحة المواليد.. اعتقال ممرضة بتهمة قتل الأطفال داخل الحضانة يثير الفزع في بريطانيا