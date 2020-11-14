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أخبار البلد

السياحة والآثار تعلن كشفا أثريا يعود لـ ٢٥٠٠ عام

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
 

نظمت وزارة السياحة والآثار مراسم احتفالية الإعلان عن كشف اثري جديد بجبانة سقارة، وذلك اليوم السبت.

وذلك بحضور وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العنانى، العالم الاثري زاهي حواس ، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.  

 
يذكر أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي. كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.
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