السياحة والآثار تعلن كشفا أثريا يعود لـ ٢٥٠٠ عام





نظمت وزارة السياحة والآثار مراسم احتفالية الإعلان عن كشف اثري جديد بجبانة سقارة، وذلك اليوم السبت.





وذلك بحضور وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العنانى، العالم الاثري زاهي حواس ، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





يذكر أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي. كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.



