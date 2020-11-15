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للاستفادة من المكملات الغذائية.. تمارين رياضية لتقوية العضلات .. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:37 ص
تمارين
تمارين
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فرح علاء الخولي
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، نصائح للرياضين عن فائدة وأضرار المكملات الغذائية، ولكن بشرط أن يتم ممارسة مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والآمنة التي تساعد على تقوية العضلات وحرق الدهون كي تساهم المكملات الغذائية في بناء العضلات بشكل معين.

وأشار إلى أن المكملات الغذائية لا تصلح لاي شخص ويجب تناولها بكميات معينة، موضحا أنها تعمل على تعويض نسبة البروتين.

وقدم حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى،نصائح بشأن ممارسة الرياضة، قائلا:إن من أهمها أن يتم إختيار الجيم الأقرب للمنزل وأن يكون لهذا الشخص هدف يرغب في تحقيقه سواء تقوية عضلات أو النزول في الوزن وأن يكون المدربين قادرين على المساعدة.

وتابع ابو هاشم ان المدرب يجب أن يقوم بوضع برنامج معين للشخص وأن يكون له قصص نجاح مع الأخرين وأن يثق الشخص في المدرب الذي يتولى تدريبه.

وقدم حسام أبو هاشم تمارين لتقوية عضلات الكتف والظهر،وأكد أنه يجب أن تتم ممارستها بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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