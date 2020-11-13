بسيطة وآمنة.. تمارين رياضية لتقوية عضلة الكتف والظهر

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والآمنة تساعد على تقوية عضلة الكتف والظهر.





وقدم حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، نصائح بشأن ممارسة الرياضة، قائلا:إن من أهمها أن يتم إختيار الجيم الأقرب للمنزل وأن يكون لهذا الشخص هدف يرغب في تحقيقه سواء تقوية عضلات أو النزول في الوزن وأن يكون المدربين قادرين على المساعدة.





وتابع ابو هاشم ان المدرب يجب أن يقوم بوضع برنامج معين للشخص وأن يكون له قصص نجاح مع الأخرين وأن يثق الشخص في المدرب الذي يتولى تدريبه.



