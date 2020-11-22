غلق سنتر للدروس الخصوصية بمطروح

شن مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح يرافقه العقيد أكرم توفيق مدير شرطة المرافق ومجدي منشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية حملة مكبرة علي مراكز الدروس الخصوصية.









واكد جاب الله انه تم خلال الحملة غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة تنفيذا لقرارات رئاسة الوزراء بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا وغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.





وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح ان سنتر للدروس الخصوصية الذى تم اغلاقة بشارع المحطة عبارة عن 5 قاعات بها طلبة من مختلف الأعمار السنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة بالمخالفة للقانون .





وأكد رئيس المدينة أنه تم ضبط الواقعة بالسنتر وتحرير مخالفة لعدم الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء ووزارة التربية والتعليم بعدم ممارسة الدروس الخصوصية في ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا وحفاظا علي صحة أبنائنا الطلبة.





كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد وجة لعاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم التهاون والتصدي لسناتر الدروس الخصوصية بكل الحزم، وردع المخالفين بكل حزم وقوة.





من ناحية أخرى عقد رضا جاب رئيس مدينة مرسى مطروح اجتماعه الدوري مع مديري الادارات بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف علي المعوقات التي تواجه عمل الادارات .





ونقل جاب الله تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمديري الإدارات والعاملين بمجلس المدينة مشددا علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وأرواح الجميع وإحالة كل من يخالف التعليمات للتحقيق.





واستمع رئيس مدينة مرسى مطروح للمشكلات والحلول لكافة المعوقات التي تواجه الادارات وذلك للارتقاء بمعدلات العمل لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطن المطروحي الذي يتردد علي المجلس بسهولة ويسر وطبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل .





وأكد رئيس المدينة علي تقييم اداء عمل مديري الإدارات لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقصرين في الاعمال المكلفين بها ومكافأة المتميزين لينعكس ذلك علي رفع معدلات منظومة العمل وخاصة في الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .





ووجه لسكرتير المدينة برفع تقارير دورية حول مستوي اداء كل إدارة لعرضها علي رئيس المدينة لاتخاذ القرار المناسب في صالح العمل بتوفير البديل الكفء وكوادر جديدة قادرة علي أحداث تغير في منظومة العمل من القيادات الشابة الواعدة .



