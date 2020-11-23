ضبط راكبين وعامل بمطار القاهرة حاولوا تهريب هواتف آيفون.. صور

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي ، من ضبط تشكيل ضم راكبين وفني يعمل باحدي شركات الطيران بالمطار ، تخصص في تهريب الهواتف المحمولة من الخارج ، وتم ضبط الراكبين أثناء وصولهما من دبي ومعهما 80 هاتفا محمولا ، وضبط الفني فور خروجه من المطار ومعه 30 هاتفا محمولا علي جسده ، وذلك أثناء محاولة تضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الاسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهم .





أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي رحلة رقم 913 ، اشتبه عبد العال نعمان مدير الجمارك في الراكبين اثناء انهاء اجراءات وصولهما لقصره مده سفرهما وتعدد ترددهما علي المطار ، تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " تحت اشراف احمد عمر واميرة طلبة روساء الاقسام بالجمارك ، وتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل الحقائب، وتم تكليف احمد مجاهد وعماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا تحت اشراف احمد سيد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، وعثر معهما علي 80 هاتفا محمولا من ماركة "iPhone". مخبأة بين طيات ملابسه .





اعترف الراكبان بوجود فني يعمل بشركة طيران يساعدهما علي تهريب المحمول بالمطار ، وتبين ذلك من محادثات الواتس بينهم ، وتم ضبطه اثناء خروجه من الدائرة الجمركية ، وقام مصطفي صادق واحمد صبري مامورا الجمارك بتفتيش ذاتيا وعثر معه علي 30 محمولا علي جسده .





أمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد التشكيل المكون من 3 افراد بعد العرض علي الدكتور مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة .





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



