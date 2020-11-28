رسالة مهمة من الملك الأردني بشأن الأوضاع في فلسطين

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل، الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.





وقال العاهل الأردني، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الأحد التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، : من واجبنا جميعا دعم جميع الجهود التي من شأنها كسر الجمود في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ووقف الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض فرص السلام وتأجج الصراع، كالاستيطان ومحاولات ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.





وشدد الملك الأردني على أن عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.





وأكد الملك عبد الله الثاني، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على “أن القدس ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجبًا ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام”.





وأوضح ان الأردن سيواصل، بالتنسيق مع الفلسطينيين، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.





ولفت إلى أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.





وحذر من عدم حصول الوكالة على الدعم التي تحتاجه، وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم، في ظل جائحة كورونا، معولًا على دور اللجنة للتكاتف مع الأردن والمجتمع الدولي، لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ودعم الجهود الدولية للوكالة، ومنها مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل، تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد.





وثمن العاهل الأردني دور اللجنة في حشد الدعم الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وبذل الجهود المتفانية في الدفاع عن هذه الحقوق.





ومن المقرر أن يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن في العاصمة عمان ، الأحد المقبل.





ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فان الرئيس ابو مازن أنه سيتوجه الأحد إلى الاردن، للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني، وذلك لإطلاعه على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية.





وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان الرئيس الفلسطيني سيتشاور مع الملك عبدالله الثاني في جملة من القضايا ذات الأهمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المتواصلين بين القيادتين.



