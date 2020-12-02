ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خلى بالك وأنقذهم.. أماكن اختباء القطط داخل السيارات

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
خلى بالك و انقذهم..أماكن
خلى بالك و انقذهم..أماكن اختباء القطط داخل السيارات
Advertisements
قسم السيارات
مع حلول فصل الشتاء تهرب حيوانات الشارع الأليفة إلى الأماكن الدافئة لكي تحتمي من البرودة القاسية ودرجات الحرارة المنخفضة، و من بين مداخل العمارات و الزوايا الضيقة تتخذ الحيوانات الأليفة سيارتك ملجأ آمن لها، ولكن هذا المكان ليس آمنا بالقدر الكافي فعليك أن تأخذ حذرك وتفحص السيارة قبل التحرك، ربما يكون بداخلها قطط الشوارع الأليفة وقد تتعرض حياتها للخطر.

وفي سياق ذلك بقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح لحماية أرواح الحيوانات الأليفة داخل السيارة.

1- منطقة أعلى الإطارات 

تعد هذه المنطقة من أشهر الأماكن التي تختبئ بها القطط، وهي الواقعة أسفل الكارتيرة النصف دائرية الخاصة بالعجلات، فمن الضروري قبل الإنطلاق إلى رحلتك تأكد من فحص هذه الأماكن بعناية شديدة حتى لا تعرض حياة حيوان أليف إلى خطر الدهس.

2- أسفل غطاء المحرك 

ربما تكون المنطقة الواقعة أسفل غطاء المحرك ليست بالعزل الكافي، وتسمح بمرور القطط الصغيرة داخل هذه المنطقة بسهولة، وتكون بمثابة البيت الدافئ لها، ولكن مع تفعيل زر المحرك تبدأ المخاطر الواقعة، فربما يلتف أحد سيور السيارة عليها و تتعرض إلى خطر قد يؤدي بحياة حيوان أليف صغير.

3- أسفل السيارة 

نعلم أن الأمر مرهق كثيرًا ، وأن ذلك قد يكلفك الكثير من الوقت والجهد، ولكن هذه هي الخطوة الأخيرة ، في أغلب الأوقات تحتمي القطط الصغيرة والبالغة أيضًا أسفل جسم سيارتك وخاصة خلف الإطارات، وفي حالة التحرك بالسيارة فتكون إحتمالية الدهس واردة إلى حد كبير، والحل الأمثل في هذه الحالة هي متابعة هذه المنطقة وكافة الأماكن المذكورة لكي تنقذ حياة حيوان بريء، ومن ناحية أخري لتطمئن على حالة الإطارات الخاصة بسيارتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل أن تتبناها.. كيفية اختيار الحيوان المناسب

7 نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

قبل غسل محرك السيارة .. 5 خطوات عليك اتباعها

الحريق الصامت.. أسباب رائحة البنزين داخل سيارتك

ماذا يحدث في سيارتك إذا وضعت كمية زائدة من الزيت؟

ترشيحاتنا

323 ألف دولار.. السعودية توقع اتفاقية لأطفال اليمن

كفاية تنمر.. نيللي كريم تنفعل بسبب السوشيال ميديا

القبض على شخص يدَّعي النبوة في الشرقية

8 فرق حسمت مقاعدها في دور الـ 32 لدوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها

لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش.. فلمن تكون الأولوية بين 5 معاشات؟

إسرائيل تعلن افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021

بينهم ممثل مصري.. 600 شاب على قائمة فوربس للمبدعين تحت سن الـ 30

أسعار ومواصفات ثنائي عائلة شيري تيجو 3 و7 موديلات 2021.. صور