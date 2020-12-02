خلى بالك وأنقذهم.. أماكن اختباء القطط داخل السيارات

مع حلول فصل الشتاء تهرب حيوانات الشارع الأليفة إلى الأماكن الدافئة لكي تحتمي من البرودة القاسية ودرجات الحرارة المنخفضة، و من بين مداخل العمارات و الزوايا الضيقة تتخذ الحيوانات الأليفة سيارتك ملجأ آمن لها، ولكن هذا المكان ليس آمنا بالقدر الكافي فعليك أن تأخذ حذرك وتفحص السيارة قبل التحرك، ربما يكون بداخلها قطط الشوارع الأليفة وقد تتعرض حياتها للخطر.





وفي سياق ذلك بقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح لحماية أرواح الحيوانات الأليفة داخل السيارة





1- منطقة أعلى الإطارات





تعد هذه المنطقة من أشهر الأماكن التي تختبئ بها القطط، وهي الواقعة أسفل الكارتيرة النصف دائرية الخاصة بالعجلات، فمن الضروري قبل الإنطلاق إلى رحلتك تأكد من فحص هذه الأماكن بعناية شديدة حتى لا تعرض حياة حيوان أليف إلى خطر الدهس.





2- أسفل غطاء المحرك





ربما تكون المنطقة الواقعة أسفل غطاء المحرك ليست بالعزل الكافي، وتسمح بمرور القطط الصغيرة داخل هذه المنطقة بسهولة، وتكون بمثابة البيت الدافئ لها، ولكن مع تفعيل زر المحرك تبدأ المخاطر الواقعة، فربما يلتف أحد سيور السيارة عليها و تتعرض إلى خطر قد يؤدي بحياة حيوان أليف صغير.





3- أسفل السيارة



