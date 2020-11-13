نصائح مهمة عند ركن السيارة لفترات طويلة

أعلنت الكثير من الدول حول العالم الإغلاق الشامل لمكافحة موجة الكورونا الثانية ، وهو مايعني ان البعض قد يضطر للا ستغناء عن سيارته طوال الشتاء





وتحسبا لإعادة الإغلاق كشف تقرير نشره موقع "أوتو كار" ، وهو مختص بأخبار السيارات ، وضم التقرير بعض النصائح السهلة ، التي تمكن مالك السيارة من الحفاظ عليها من المنزل ،والحفاظ على كفاءة عملها عند استخدامها من جديد .





- يجب محاول إبقاء السيارة خارج الجراج بتجنب تعرضها للأتربة في حالات الركن الطويلة



وضع السيارة في جراج يجنبها أسباب الصدأ والاهتراء جراء الترعض الطويل لأشعة الشمي ، ويجنبها أيضا التعرض للأتساخ الذي تسببه فضلات الطيور



- بد من تشغيل محرك السيارة من حين لآخر لتنشيط البطاريات كون درجة الحرارة الباردة هي من أكثر ما يؤثر سلبا على بطاريات السيارات.

ترك النوافذ مفتوحة بنسبة صغيرة لتهوية السيارة من الداخل خلال أسابيع وأيام الركن، لتجنب تعرض الصالون الداخلي للعفن.



- فحص الفرامل والإطارات خلال أيام الركن الطويلة، يجب ركن السيارة على أرضية مسطحة للحفاظ على الإطارات، بالإضافة لعدم تفعيل فرامل اليد.



ويؤدي تفعيل فرامل اليد لفترة طويلة إلى استهلاكها، وبديلا لذلك ينصح باستخدام دعامات من الخشب بوضعها خلف العجلات لمنعها من الانزلاق والحركة.



