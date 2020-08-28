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سيارات

احذر ترك الإطارات موجهة للخارج عند ركن السيارة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 م
احذر ترك الإطارات
احذر ترك الإطارات موجهه للخارج عند ركن السيارة
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اشرف عطية
تتردد العديد من الأقاويل بين سائقي السيارات ومنها ضرورة ترك إطارات السيارة منحرفة بأقصى درجة يمينا أو يسارا، وذلك ليحمي السيارة من أي صدمة قد تأتي للسيارة معتبرين أن هذا التصرف يحمي جسم السيارة من أي صدمة محتملة.

وبحسب خبراء السيارات يعد هذا التصرف خاطئا جدًا، لأن الإطارات متصلة بالكثير من الأجزاء الميكانيكية المختلفة والحساسة، والتي قد تتعرض لضرر بالغ نتيجة الصدمة و قد تكون تكلفة تصليحها أغلي بكثير من علاج صدمة الجسم الخارجي.

قال الخبراء أيضا إن من الخطأ أن نترك العجلات موجهة للخارج أو للداخل لأن توقف السيارة لمدة طويلة في هذا الوضع يضر أجهزة التعليق والإطارات و حتي أنظمة الكبح والبطاحات.

وأضاف الخبراء أيضا أنه من السهل تعرض الإطارات والجنوط والمكابح للضرر نتيجة الاصطدام لأن الجنوط والإطارات تحمل وزن السيارة بالكامل و تكون حساسة لأي صدمة أخري.

 نصح خبراء السيارات بضرورة ركن السيارة بشكل مستقيم للحفاظ علي الإطارات والجنوط لأطول فترة ممكنة وعدم  توجيه العجلات للخارج للحفاظ علي أنظمة التعليق أيضا. 
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