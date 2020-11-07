نصائح مهمة قبل شراء إطارات السيارات المستعملة

قبل أن تقرر البحث عن إطارات مستعملة لسياراتك عليك اولا ان تتأكد من الدولة التي تقيم فيها تتيح هذه التجارة أم لا ؟



ووفقا لموقع أوتو كار فإن تجارة بيع وشراء الإطارات المستعملة في بريطانيا تبلغ معدلاتها حاليا ما يزيد على 5.5 مليون إطار سنويا ، ولتلك الدول التي تتاح بها عملية شراء وبيع مثل هذه الإطارات ، قدم الموقع البريطاني بعض المميزات وعيوب لهذه الإطارات .



من أبرز مميزات هذا النوع من الإطارات هو تكلفته الزهيدة ، التي تكون أقل بكثير من تكلفة شراء إطارات جديدة ، بالإضافة لان الاتجاه لشراء إطارات مستعملة ، قد يسهل على المشراي اثتناء إطارات من ماركات فخمة ، بتكلفة منخفضة ، تكون في نفس تكلفة الإطارات الجديدة من ماركات متدنية ، مع مراعاة معرفة العمر الأفتراضي لها ومعدل استخدامها



ونصح خبراء في مجال السيارات عند شراء إطارات السيارة أن تكون من ماركة معروفة ،و معرفة كل ما يمكن معرفته عن تاريخ الإطارات المستعملة، متى كان استخدامها الأول والفترة التي استخدمت بها حتى تم استبدالها.



شراء الإطارات المستعملة زوجيا وليس فرديا، حتى تكون متطابقة في القياس والعمر ومعدل الاستهلاك ،والنصيحة الأخيرة هي في حالة أن أثار الإطار المستعمل أي شكوك في نفسك لا تشتره تحت أي ظرف.

