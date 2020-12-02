بعد مد مهلة التصالح... محافظ البحيرة: لا تهاون فى استرداد حق الدولة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، إستجابة لمطالب عدد من المواطنين.

أوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 266 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و74 مليون جنيه.

ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

في سياق متصل نفذت الوحدات المحلية لمراكز (بدر - المحمودية - الدلنجات - أبو المطامير - دمنهور)، الإثنين الماضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 21 حالة تعد على مساحة 3095 م٢ عبارة عن:- إزالة 4 حالات تعد في المهد على مساحة 1551 م٢ عبارة عن أسوار بدون ترخيص خارج الحيز العمراني وشده خشبيه لصب سقف مخالف بوحدة أحمد عرابي والنجاح ببدر.

كما تم تنفيذ 14 حالة إزالة على أملاك هندسة الرى حرم النيل بمساحة 864 م٢ عبارة عن أسوار وأستكة أرضيه وتشوينات وزراعة أشجار ومبانى بالطوب الأبيض وسلالم بنطاق المدينة ومدخل قرية كفر نكلا على البر الأيمن لجسر ترعة المحمودية الميل الخلفى بالمحمودية

كما تم إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 320 م بقرية المسين بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، إزالة حالة تعد في المهد على أرض زراعية بمساحة 180 م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بزمام جمعية الظافر الزراعيه بقرية الناصر بأبو المطامير، إزالة حالة تعدي بالمهد بمساحة 180 م٢ بعزبة الحميضة التابعه لمجلس قرية نديبة بدمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحمودية، أبو حمص، والدلنجات، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 2176 م٢ عبارة عن:- إزالة حالتى تعدي بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 382 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز أبوالمطامير والدلنجات، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد فى المهد على مساحة 800 م٢ عبارة عن:- إزالة 3 حالات تعد في المهد على أرض زراعية وخارج الحيز العمراني بمساحة 600 م عباره عن شدات خشبية ولبشة خرسانية بعزبة عقاب وقري ابو كاشيك و جناكليس بأبوالمطامير.

كما تم إزالة حالة تعد بالمهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بقرية المسين بالدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، أبوالمطامير، المحمودية، حوش عيسي)، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعد فى المهد على مساحة 1891 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقري المسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1486 متر مربع عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص داخل وخارج الحيز العمراني بمساحة 205 أمتار مربع بنطاق وحدة عمر مكرم والنجاح ببدر، إزالة 2 حالة تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 200 م٢ عبارة شدة خشبية لعمل سملات خرسانية ومباني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق قري النمرية والصديق بأبو المطامير.

يذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية لمراكز( الدلنجات، أبوالمطامير، المحمودية، حوش عيسي)، اليوم السبت، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعد فى المهد على مساحة 1339 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 805 متر مربع بقرية المسين بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية، إزالة حالة تعد بمساحة 300م على أرض زراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن شدة خشبية بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر بأبو المطامير، وتنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 144 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية لسيدي عقبه بالمحمودية عباره عن شده خشبية وحديد تسليح .

كما تم إزالة حالة تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 90 متر بنطاق قرية ابوالشقاف ناحية الأبقعين بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

كما نفذت الوحدات المحلية، لمراكز (الدلنجات، شبراخيت، بدر، إيتاي البارود)، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 تعد فى المهد على مساحة 1375 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1120 متر مربع عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك شدة خشبية دور ارضي.

كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 110م2 عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانى بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت، إزالة مبنى وحجرة مخالفة وبدون ترخيص خارج الحيز وعلي أرض زراعية بمساحة 145 م٢ خارج الحيز بنطاق قريتى النجاح وأم صابر ببدر، وتنفيذ قرار إزالة فورية للدور الاول العلوي مخالف بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لقرية معنيا بايتاي البارود.

وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( بدر الدلنجات، أبو المطامير، أبو حمص)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 12 تعد فى المهد على مساحة 3946 م٢ عبارة عن:- ️إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 1890 م٢ تابعه لجمعية الهدايه بوحدة النجاح ببدر.

كما تم إزالة 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1639 متر مربع بقري الوفائية و المسين البندر بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية والأسقف الخشبية، كما تم إزالة هنجر صاج تعدي علي الأراضي الزراعية.

وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة 3 حالات تعد في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 320 م٢ بقري الظافر والعزيمه واليشع بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية و شدة خشبية لعمل سملات خرسانية، إزالة حالة تعدي بمساحة 97 متر بأبو حمص عبارة عن حسيرة خرسانية.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير و الدلنجات، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى فى المهد على مساحة ٤٢٠ م٢ عبارة عن:- إزالة حالة تعد بالبناء علي أرض زراعية بمساحة ٢٢٠م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بمنطقة العزه بقرية الناصر بأبو المطامير.

وإزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠ متر بقرية الوفائية بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد بالمهد بمساحة 620 م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية الابعادية.

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