ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جدول تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرا.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن جداول التطعيمات الدورية للأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرًا.


وأوضحت الوزارة، جدول التطعيمات كالتالي:


* عند الولادة


تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال 24 ساعة الأولى من الميلاد حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليمنى
 

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية)


التطعيم ضد الدرن (BCG)
 

حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع اليسرى للطفل


* الشهر الثاني
 

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الأولى) نقطتين على اللسان


تطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسي B - الإنفلونزا البكتيرية).


حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليمنى


* الشهر الرابع

 
تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثانية) نقطتين على اللسان


تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن (سولك) حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليسرى
 

تطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسي B - الإنفلونزا البكتيرية).


حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليمنى
 

* الشهر السادس
 

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الثالثة) نقطتين على اللسان، وتطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسية - الإنفلونزا البكتيرية).


حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليمنى
 

* الشهر التاسع
 

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الرابعة)

 
نقطتين على اللسان


يتم إعطاء كبسولة فيتامين أ


* الشهر الثاني عشر
 

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الخامسة) نقطتين على اللسان


تطعيم ضد الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني)

 
MMR (جرعة أولى) حقنا تحت الجلد بالذراع اليمنى

 
* الشهر الثامن عشر
 

تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة المنشطة) نقطتين على اللسان


تطعيم ثلاثي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس) جرعة


منشطة حقنا في العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ اليسرى


تطعيم ضد الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني) MMR (الجرعة المنشطة) حقنا تحت الجلد بالذراع اليمنى
 

يتم إعطاء 2 كبسولة فيتامين أ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من الخنق إلى الشلل .. ماذا يحدث للفرد عند امتناعه عن تناول التطعيمات؟

بشرى سارة.. طرح لقاح يقي من 6 أمراض معدية للأطفال بمصر

جدول تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهرا

هاني الناظر: التطعيم الثلاثى يقلل إصابة الأطفال بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

شاهد.. أول صور لسماعات Galaxy Buds Pro القادمة من سامسونج

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر

شاهد.. ليلى علوي تهنئ شقيقتها الصغرى بعيد ميلادها: سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي

Advertisements

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

حقيقة وفاة الفنانة ميار الببلاوي بـ فيروس كورونا

مش مجرد كاس صفيح.. تعرف على مكافأة الفائز من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

توزيع شرائح محمول لتشغيل الإنترنت على تابلت أولى ثانوي خارج المدارس

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

مرسيدس إس كلاس mercedes s class 2021 تصل مصر بعد طرحها في السعودية.. صور

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي