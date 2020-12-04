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شقيقة مختطف من قراصنة في نيجيريا تروي تفاصيل الحادث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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إسراء صبري
روت شروق شوقي، شقيقة أحد المختطفين على أيدي قراصنة بدولة نيجيريا تفاصيل الواقعة، قائلة إن شقيقها ضابط بحري على مركب ميلان.. والمركب خط سيرها من نيجيريا إلى الكاميرون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "آخر مكالمة جمعتنا به كانت يوم الأربعاء قبل الماضي، وبلغنا أنه متجه إلى الكاميرون، والخط سينقطع لمدة 3 أيام، وبعدها انقطعت الأخبار عنه حتى الأحد الماضي، وتواصلنا مع صاحب المركب وأبلغنا بأن المركب تعرضت لحادث اختطاف يوم الخميس".

وتابعت: اتجهنا إلى وزارة الهجرة وقالت لنا إنها ستتواصل مع وزارة الخارجية وسيتم إبلاغنا بكل التطورات حال حدوثها، مؤكدة أن السفير تواصل معهم وطمأنهم على حالة المختطفين.

وواصلت قائلة: بنشكر وزارة الخارجية والهجرة على مجهودهم ودعمهم لنا.
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