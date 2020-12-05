ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان قصير.. نسرين طافش تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأـنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في اليوم الثالث من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.


تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طوية باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسمت أطراف التصميم باللون الأبيض.


أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارت البسيطة و الغير مبالغ فيا.

اقرأـ إيضا..

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن فتتحت مساء أمس، الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بملابس كلاسيك .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بالجونة

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بإطلالة عصرية.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان ملفت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

كيف تستيقظ لصلاة الفجر بسهولة

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال نوفمبر

أخبار التوك شو.. المالية: مؤشر الدين الخارجي المصري في حدود آمنة.. وزيرة التضامن تكشف حقيقة غلق الحضانات.. والعليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا

إطلالة أنيقة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي في فعاليات مهرجان القاهرة

دعاء المطر للحبيب من 5 كلمات تجعل الله يسخر له الطيبين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. سعر خيالي لـ فستان ليلى علوي في فعاليات مهرجان القاهرة

يعيش ملكًا في دبي.. كشف أكبر محتال حقق أموالًا طائلة من وراء كورونا| صور

تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة