بفستان قصير.. نسرين طافش تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء









تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طوية باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات واتسمت أطراف التصميم باللون الأبيض.









أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير بنفس اللون، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارت البسيطة و الغير مبالغ فيا.





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أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





يذكر أن فتتحت مساء أمس، الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.





وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



