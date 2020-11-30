بفستان أنيق.. نسرين طافش تخطف الأنظار بهذه الإطلالة





وخطفت نسرين طافش ، الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مصنوع القماش المطرز الشفاف مما زاد من جاذبيتها و جمالها.





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وتزينت نسرين طافش ، بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات القيمة و الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.





أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش في الصور بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الآخر»، والذي يعرض حاليا عبر قنوات «cbc»، ومن بطولة الفنان ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد على رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأيمن عزب ودنيا المصري ومن تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت نسرين في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

ونسرين يوسف طافش ولدت في مدينة حلب في سورية ونشأت بها، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتتلمذت على أيدي أبرز النجوم على الساحة العربية ومنهم جمال سليمان وفايز قزق وغسان مسعود.

بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل "هولاكو" من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري "صبايا" في عام 2009.

برزت نسرين كوجهٍ شابٍ جديد، حيث تميزت بحضورها القوي وشخصيتها الجذابة التي لفتت الكثير من المتابعين والنقاد الذين أثنوا على أدائها وتميزها في تجسيد الأدوار التي أُوكلت إليها.

ترشحت إلى عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل "جلسات نسائية".