ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمدة 5 سنوات.. غلق كلي في شارع الهرم لتنفيذ محطة المترو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلى للاتجاه الأيمن لشارع الهرم، وذلك لتنفيذ أعمال محطة مترو الأهرام.

وقالت الإدارة إنه سيتم إجراء غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 مترا بطول 404 أمتار وسيتم ترك 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام.

كما تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير اتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الأعمال. 

ويبدأ الغلق من الأحد 6 ديسمبر 2020 ولمدة 5 سنوات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل وإلهام شاهين الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور