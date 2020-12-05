أخبار التعليم.. زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسط.. وكل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:رئيس جامعة الفيوم: 100 مليون جنيه لإنشاء الجامعة الأهلية بالفيوم الجديدةشعر به سكان القاهرة..زلزال بقوة 5.4 ريختر بمنطقة البحر المتوسطيناير المقبل.. امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ هندسة القاهرةجامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم طلاب جنوب السودان الخريجين بالجامعات والمعاهد المصريةبدء التسجيل في المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس عبر هذا الرابط10 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة حول ريادة الأعمالننشر جداول مواعيد حصص ثامن أسبوع دراسة على قناة مدرستناتنبيه عاجل من التعليم لطلاب أولى و 2 ثانوي بشأن الامتحاناتاليوم.. ندوة أرضنا مستقبلنا في زراعة جامعة عين شمسموعدها وجدولها ونظامها .. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021