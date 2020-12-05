موعدها وجدولها ونظامها .. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

امتحانات الثانوية العامة 2021 .. مازال أمرها يشغل طلاب الثانوية العامة و اولياء امورهم ، حيث يتساءل الجميع عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2021 في ظل حلول الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ، خاصة مع استمرار تداول الشائعات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل المعلومات المتاحة بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ونظام امتحانات الثانوية العامة 2021 ، و تشعيب الثانوية العامة 2021 ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا واجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
وقال وزير التربية والتعليم : أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه
ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك ، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتعشبو لـ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي دوناي تغيير .
شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.
وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو الطالب حصل على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.
وقال وزير التربية والتعليم : ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يعلن كل عام خلال شهر مارس او ابريل على أقصى تقدير ، وذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 قبل اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.
وقال المصدر ، انه عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان ، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الالتماسات من بعض الطلاب وأولياء الأمور بخصوص الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتساءل الطلاب وأولياء أمورهم خلال تلك الالتماسات عن إمكانية عدم احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد عرض الأمر على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسي الحالي كسنة استثنائية نظرا للظروق التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا.
ووافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد، إذا كان العام الدراسي الماضي 2019/2020 هو العام الدراسي الأول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو أيضا العام الأول.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كان العام الدراسي 2019/2020 هو العام الثاني له كطالب منتظم داخل المدرسة (باق للإعادة) فسيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 ايضا هو العام الثاني كطالب منتظم.