موعدها وجدولها ونظامها .. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يعلن كل عام خلال شهر مارس او ابريل على أقصى تقدير ، و ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 قبل اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.

وقال المصدر ، انه عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان ، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الالتماسات من بعض الطلاب وأولياء الأمور بخصوص الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.





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وتساءل الطلاب وأولياء أمورهم خلال تلك الالتماسات عن إمكانية عدم احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد عرض الأمر على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسي الحالي كسنة استثنائية نظرا للظروق التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا.





ووافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد، إذا كان العام الدراسي الماضي 2019/2020 هو العام الدراسي الأول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو أيضا العام الأول.



