وزير التعليم يحسم الجدل .. امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية للنظاميين والخدمات والمنازل .. ندرس أمر طلاب الإعادة والمرضى والمسجونين .. و"أولياء أمور مصر" يطالب بتوحيد الأسئلة للجميع

* وزير التعليم :

- سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا

- منح طلاب الثانوية العامة فرصتين امتحانيتين لتحسين المجموع





أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتصريحات جديدة كشف خلالها عن قراراته النهائية بشأن نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021.





وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها : امتحانات .الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا واجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقال وزير التربية والتعليم : أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل

نهاية العام بإذن الله.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.

















وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.





وشرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو الطالب حصل على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.

وقال وزير التربية والتعليم : ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .

وأشار وزير التربية والتعليم أن التشعيب مازال قائم لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتعشبواا لـ علمي علوم وعلمي رياضة.



وأعلنت أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس أسئلتها فهم مخرجات التعلم.









وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بشكل إلكتروني وليس ورقيا، لكل الطلاب بمن فيهم طلاب الخدمات والمنازل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.









ولفتت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك.









وتلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الالتماسات من بعض الطلاب وأولياء الأمور بخصوص الطلاب الذين أجلوا امتحانات الثانوية العامة من العام الدراسي الماضي للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.









اقرأ أيضا | قرار جديد من وزارة التربية والتعليم لصالح الطلاب.. اعرف تفاصيله الآن





وتساءل الطلاب وأولياء أمورهم خلال تلك الالتماسات عن إمكانية عدم احتساب العام الدراسي 2019/2020 من أعوام الانتظام داخل المدرسة.









وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد عرض الأمر على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر أن يتم التعامل مع العام الدراسي الحالي كسنة استثنائية نظرا للظروق التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا.









ووافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد، إذا كان العام الدراسي الماضي 2019/2020 هو العام الدراسي الأول كطالب منتظم بالمدرسة فيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 هو أيضا العام الأول.









وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه إذا كان العام الدراسي 2019/2020 هو العام الثاني له كطالب منتظم داخل المدرسة (باق للإعادة) فسيعتبر العام الدراسي الحالي 2020/2021 ايضا هو العام الثاني كطالب منتظم.









وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، أعلن أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على السماح للطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة دور أول 2020، بتأجيل الامتحانات للعام التالي 2020/2021 على ألا يحسب عام 2019/2020 من ضمن سنوات التقدم المسموح به قانونا وبنفس حالته (منتظم /منازل) شريطة أن يكون له الحق في دخول الامتحان هذا العام، وعليه قام بعض الطلاب بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها، مع إرفاق صورة ضوئية من رقم الجلوس، وعليه قامت مديريات التربية والتعليم بتجميع تلك الطلبات وإرسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من ينوب عنه.

ومن جانبها .. أصدرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر ، بيانا اعلاميا أشادت خلاله بقرار عقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل والخدمات إلكترونيا تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

وقالت الحزاوي في بيانها : نرجو فقط من وزارة التربية والتعليم أن تهتم بتدريب طلاب المنازل والخدمات على استخدام التابلت ، لانهم لم يستخدمونه قبل ذلك .

وأضافت الحزاوي : ونتمنى أيضًا من الوزارة أن تدرس امكانية توحيد الامتحان على جميع طلاب الثانوية العامة ، مشيرةً إلى أن هذا مطلب اغلب اولياء الامور ، لان هناك اعتقادات ان تعدد نماذج امتحانات سوف يؤثر علي مبدأ تكافؤ الفرص .

وأكدت الحزاوي أن فكرة توحيد الامتحان ستزيل العبء النفسي من على الطلاب واولياء امورهم ، فحتى وان كانت الوزارة سوف تقوم بإعداد نماذج امتحانية متماثلة في الصعوبةسيظل هناك اعتقاد بأن هناك طلاب فازوا بنماذج سهل من زملاءهم.

وقالت أن امتحانات الثانوية العامة القديمة التي كانت تعقد بنظام البوكليت كان الامتحان فيها موحد ، لكن بترتيب مختلف وهو ما كان كافيا إلى حد كبير في تقليل الغش ، ولهذا يمكن ان يتم تطبيق ذلك في الامتحانات الالكترونية الجديدة.