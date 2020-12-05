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تعليم

جامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم طلاب جنوب السودان الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:02 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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استضافت جامعة عين شمس حفل تكريم خريجين طلاب جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية.

وقد أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي السفير جوزيف جاك سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة وقام بتنظميه سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية تحت شعار بالعلم والمعرفة ترتقي الشعوب.

حضر الحفل الذي أقيم من الساعة الثانية عصرًا حتى السابعة والنصف مساء أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى وأ.د. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بجامعة عين شمس وأ.د. رشا كمال وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

كما حضر نائب السفير ادور اكوك اطوي، والمستشار مصطفى خميس مدير شئون جنوب السودان بوزارة الخارجية وأ. سهيل حمزة أمين الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأ.د.تامر راضي مدير إدارة الأنشطة لقطاع التعليم والطلاب ود.عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة ود. شريف السجيني بإدارة العلاقات الدولية بكلية الطب، وأ.د.عزمي زكريا المشرف جامعة القاهرة فرع الخرطوم المستشار الثقافي لسفارة جنوب السودان وأعضاء من السلك الدبلوماسي، ودكتور حماد الدسوقي رئيس جمعية جنوب السودان ومصر ودكتور عفاف طلبة رئيس المنتخب الثقافي الأفريقي.

وعلى جانب آخر.. استقبلت كلية الطب تحت قيادة أ.د. أشرف عمر عميد الكلية وأ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. إيمان يحيى مدير معمل المحاكاة بكلية الطب، وفدا من صندوق تحيا مصر.

وأكدت أ.د. شهيرة سمير أن صندوق تحيا مصر له مساهمات فعالة، حيث أهدى الكلية عددا من نماذج المحاكاة المستخدمة لتدريب الطلاب على طرق الكشف السريري، مما يتيح للطلاب فرص أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل التعامل المباشر مع المرضى.

وأضافت أن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، حيث يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.

جدير بالذكر أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ لتكون مركزًا تدريبيًا للمحاكاة معتمدا دوليًا.
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