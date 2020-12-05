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تعليم

يناير المقبل.. امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ هندسة القاهرة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:31 م
كلية الهندسة
كلية الهندسة
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مريم عزت
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول لعام 2020-2021 . 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية حاليا تقوم بامتحانات الميدتيرم داخل الكلية حضوريا وسط اجراءات احترازية مشدة طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات و جامعة القاهرة ، ونقوم بالحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات . 

واضاف  ان الكلية لم تحدد بعد اذا كانت امتحانات الفصل الدراسى الاول ستكون حضوريا او الكترونيا على المنصة الالكترونية ، ولكن ستكون الامتحانات خلال شهر يناير القادم . 

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واوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد هندسة القاهرة، كافة التفاصيل الخاصة بالأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية بعد أن أعلنت جامعة اللقاهرة عن أكبر الأنشطة الطلابية أونلاين بالإضافة إلى عدة مسابقات كبيرة بين الطلاب. 


وقال إن الأنشطة الطلابية الأونلاين لم تمنع الأنشطة الطلابية داخل الكلية فهناك مسابقة قران كريم خلال هذا الأسبوع بالإضافة إلى المسابقات الفنية الموجودة حاليا. 

جدير بالذكر أن الدكتور "حسام" قد صرح بأن الطلاب أصبحوا يعتمدون على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية (بلاك بورد)، والتي أطلقتها الجامعة من أجل طرح المقررات والبرامج الدراسية بجانب بنك المعرفة المصري، موضحا أنه لا يوجد كتب ورقية يستخدمها.

وأضاف أنه في حال دخول موجة ثانية لفيروس كورونا فإنه سيتم اجراء الامتحانات الكترونيا من خلال منصة (جورنيه) الخاصة بالامتحانات، مضيفا أنه يوجد تشديدات على التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية، ولا يوجد سوى حالة اشتباه منذ بدء الدراسة وجاءت نتيجة التحليل الخاصة بها سلبية.

كما ان قواعد انتظام طلاب برامج الساعات المعتمدة في حضور الأنشطة في المقررات الدراسية، وفقا للائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لنظام الساعات المعتمدة ، في حال تجاوز نسبة غياب الطالب عن حضور الأنشطة التعليمية في الحصص الدراسية المخصصة لمقرر ما عن 75 %من إجمالي عدد الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر ، يحرم الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي في هذا المقرر ويعد راسبا فيه ، ويتم إعادة دراسة هذا المقرر في فصل دراسي لاحق ويمتحن فيه بعد سداد الرسوم الدراسية نظرا لتطبيق أسلوب ( التعليم المدمج ) في فصل خريف 2020 وفقا للقواعد الاتية :-

- يكون الحد الاقصى للغياب المسموح به هو ثلاثة أسابيع دراسية أو ما يكافئها سواء كان بعذر رسمي مقبول أو بدون ، على مدار الفصل الدراسي وبشرط ألا تزيد عدد الاسابيع الدراسية في الكلية التي يتغيب فيها الطالب عن الحضور عن أسبوع دراسي واحد أو ما يكافئه وذلك على مستوى أي توزيع للحصص الدراسية ما بين الكلية وعن بعد
 
 - يتم إصدار إنذار إلكتروني أخير على الحساب الخاص بالطالب  لحرمانه  من دخول الامتحان إذا ما تجاوز نسبة 15 % من عدد الاسابيع الدراسية في الكلية  أو ما يكافئها أو تجاوز نسبة 15% من عدد الاسابيع الدراسية الكلية للفصل الدراسي خريف 2020
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