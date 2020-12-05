يناير المقبل.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية والنقل بالقليوبية

أعلن الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بمحافظة القليوبية استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات نصف العام الدراسى المقرر لها أن تنطلق في شهر يناير لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.









وأشار إلى أنه تم البدء في وضع مواصفات ورقة الامتحان بحيث تكون الأسئلة تهدف لقياس نواتج التعلم والفهم لدى الطالب، لافتًا إلى أنه أن سيتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على الاختبارات التحريرية فقط دون اللجوء إلى الأبحاث.





وتابع أن الطالب سيسدد رسوم تقدم للامتحان تقدر بـ 150 جنيها طبقا للتعليمات التي صدرت بشأن تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب المنتظمين.





وأكد وكيل الوزارة أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين على نظام الدمج لابد من إرفاق صورة طبق الأصل من التقرير الطبي وموافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية.





كما حددت المديرية إرشادات تحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المنازل مضيفا أن الطالب يتقدم باستمارة عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.





يذكر أن منظومة التعليم العالى المصرى قد شهدت دعما غير مسبوق خلال السنوات الماضية حيث تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالتوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة والجامعات الأهلية وفق أعلى المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إنشاء 10 جامعات أهلية جديدة من بينها " جامعة بنها الأهلية " وذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء جامعة أهلية تابعة لكل جامعة حكومية.





واشار الوزير الى إن إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية سيدعم إتاحة موارد للاتفاق على التعليم المجاني فضلا عن توفير فرص عمل مختلفة.





من جانبه أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.





وقال" السعيد " إن جامعة بنها من أوائل الجامعات التى استجابت لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية ، على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة