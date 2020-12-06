أحمد موسى يرقص على الهواء بعد تتويج الأهلي بطلا لكأس مصر

عبر الإعلامي أحمد موسى ، عن فرحته بـ فوز النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح، في نهائي الكأس، بالرقص والتصفيق على الهواء.





ودخل الإعلامي أحمد موسى في حالة من الفرحة الكبيرة بعد فوز الأهلي، قائلا: "مبروك لجماهير الأهلي العظيمة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأهلي بطلا لكأس مصر والنادي حصل على الثلاثية بالفوز بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الشناوي ده بطل شال ضربة جزاء، وده معلم كبير"، مضيفا: "علي معلول سجل أول ضربة جزاء للنادي الأهلي بكل ثقة".





وعبر محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





وقال محمد الشناوي في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" الحمد لله على تحقيق الفوز وبشكر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ونستعد لتحقيق كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي .





وحقق النادى الأهلي فوزا على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى تجمع بينهما حاليا فى نهائي بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إضافة إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته، بعدما توج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في تاريخ النادي، وذلك عقب الفوز على طلائع الجيش والتتويج بلقب كأس مصر.





وفاز الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل 7 جولات من نهاية الموسم، بعدما أنهى البطولة وفي جعبته 89 نقطة، قبل أن يُتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بعدما فاز عليه 2-1 في المباراة النهائية، وأتم الثلاثية الليلة بتتويجه بكأس مصر على حساب طلائع الجيش.





وتعد تلك هي المرة الثانية في تاريخ النادي التي يُتوج خلالها الفريق بالثلاثية التاريخية، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في عام 2006، عندما فاز بلقب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، وفاز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي، وبلقب كأس مصر على حساب الزمالك.





وتساوى الأهلي بذلك مع فريقي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذين حققا الثلاثية التاريخية مرتين في مسيرتيهما أيضًا، إذ حققها برشلونة في عامي 2009 و2015، بينما حققها البايرن في عامي 2013 و2020.