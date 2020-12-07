بدون مضادات حيوية.. علاج سريع للدمامل

يعد الدمل هو عدوى تحول الجلد حول العين إلى اللون الأحمر في منطقة الإصابة بعد أربعة إلى سبعة أيام ، يبدأ الورم في التحول إلى اللون الأبيض مع تجمع القيح تحت الجلد. وتعد الأماكن الأكثر شيوعًا لظهور الدمامل هي الوجه والعنق والإبط والكتفين والأرداف.
وتعد معظم الدمامل ناتجة عن جرثومة (بكتيريا المكورات العنقودية). تدخل هذه الجرثومة الجسم من خلال فتحات صغيرة أو جروح صغيرة في الجلد أو يمكن أن تنتقل عبر الشعر إلى الجريب.
هذه المشاكل الصحية تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد هى داء السكري و مشاكل في جهاز المناعة وسوء التغذية، وسوء النظافه و التعرض للمواد الكيميائية القاسية التي تهيج الجلد.
عادة لا تحتاج الدمامل إلى عناية فورية طارئة ولكن يمكن أن تستشير طبيبك عندما تبدأ في الإصابة بالحمى أو يتحول الجلد حول الدمل إلى ظهور خطوط حمراء ويصبح الألم شديدًا.
وتعد أبرز الدمامل تلك الدمامل حول العين ويمكن علاج دمل العين عند الاطفال بالطرق التالية:
1.استخدم كمادة دافئة:بلل منشفة نظيفة بالماء الدافئ. تأكد من أن الماء ليس ساخنًا جدًا. اعصر قطعة القماش حتى تصبح رطبة ولكن لا تقطر. ثم ضعه برفق على عينك لمدة 5 إلى 10 دقائق. لا تضغط على الدمل أو تحاول ثقبه.
2. نظف جفن الطفل بالماء والصابون:
ينصح بتجنب المواد الكيميائية الاصطناعية القاسية عند تنظيف منطقة العين يعد الجلد المحيط بالعيون أرق بكثير من باقي الوجه.
علاج دمل العين بالشاى الدافىء
بدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.
"يمكنك استخدام الشاي الأسود كمادة مرتين يوميًا لتقليل التورم إذا كانت الدمل تسبب ألمًا خطيرًا وتتعارض مع نشاطك اليومي ، فقم بزيارة طبيبك.
يجب تجنب وضع المكياج إذا كان لديك دمل. يمكن أن يؤدي المكياج إلى تهيج العين بشكل أكبر وتأخير عملية الشفاء. يمكنك أيضًا نقل البكتيريا إلى مكياجك وأدواتك ، ونشر العدوى إلى عينك الأخرى.
اغسل فرشك القابلة لإعادة الاستخدام بانتظام. تخلص من أي منتجات للعيون يزيد عمرها عن 3 أشهر.
المراجع موقع "webmed"