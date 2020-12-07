بدون مضادات حيوية.. علاج سريع للدمامل

يعد الدمل هو عدوى تحول الجلد حول العين إلى اللون الأحمر في منطقة الإصابة بعد أربعة إلى سبعة أيام ، يبدأ الورم في التحول إلى اللون الأبيض مع تجمع القيح تحت الجلد. وتعد الأماكن الأكثر شيوعًا لظهور الدمامل هي الوجه والعنق والإبط والكتفين والأرداف.





عادة لا تحتاج الدمامل إلى عناية فورية طارئة ولكن يمكن أن تستشير طبيبك عندما تبدأ في الإصابة بالحمى أو يتحول الجلد حول الدمل إلى ظهور خطوط حمراء ويصبح الألم شديدًا.



وتعد أبرز الدمامل تلك الدمامل حول العين ويمكن علاج دمل العين عند الاطفال بالطرق التالية:







1.استخدم كمادة دافئة:

2. نظف جفن الطفل بالماء والصابون:





علاج دمل العين بالشاى الدافىء





بدلًا من استخدام كمادة قماش دافئة ، يمكنك استخدام كيس شاي دافئ. يعمل الشاي الأسود بشكل أفضل لأنه يساعد في تقليل التورم وله بعض الخصائص المضادة للبكتيريا.

اغسل فرشك القابلة لإعادة الاستخدام بانتظام. تخلص من أي منتجات للعيون يزيد عمرها عن 3 أشهر.





المراجع موقع "webmed"





