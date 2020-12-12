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رياضة

موضحا موقف صالح جمعة.. البطاوي: فوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج مجرد بداية والقادم أصعب.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:32 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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محمد رشاد
قال معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه مساء الجمعة على حساب الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز .

وأضاف معتز البطاوي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأحييهم جميعا والجهاز الفني، راهنا على هيثم شعبان وأثق أننا سنكسب الرهان".

وأكمل: "إنها مجرد بداية فقط، والقادم أصعب بكثير، الجهاز الفني أغلق صفحة المباراة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، وبدأنا الاستعداد للمباراة المقبلة بغرفة خلع الملابس".

وتابع: "إدارة سيراميكا كليوباترا، والنائب محمد أبوالعينين، وفروا كل عوامل النجاح للفريق، ومبروك لنا الثلاث نقاط".

وعن تواجد صالح جمعة بالمدرجات، قال: "عينة اللاعب ليست إيجابية أو سلبية، وطالما صالح جمعة تعافى منذ فترة قريبة، فإنه يمتلك أجساما مضادة، كما أن صحته جيدة ولا يعاني من شيء، وسيخضع لمسحة طبية جديدة، وأثق أنها ستكون سلبية".

وأتم: "صالح جمعة، لم يستكمل وجوده بالمدرجات، ولم يختلط باللاعبين، وهذا شعور إيجابي من اللاعب".
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