دنيا وإيمي.. سمير غانم يكشف الفارق بين نسب رامي رضوان وحسن الرداد

قال الفنان سمير غانم، إن ابنته دنيا تشبهه من حيث التفكير، أما ابنته إيمي فتفكيرها خليط بينه وبين والدتها دلال عبد العزيز.





وأضاف سمير غانم أثناء لقائه ببرنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني ويذاع على قناة dmc: عندما تقدم رامى رضوان لطلب الزواج من دنيا وافقنا على الفور، أما حسن الرداد عندما تقدم للزواج من إيمى أخذنا بعض الوقت لأن إيمى كانت مترددة بعض الشيء.





وأكد سمير غانم، انه لا يتقابل مع حسن كثيرا بسبب انشغاله فى عمله بجانب مرض والدته الذى يلزمه أن يكون معها، ورامى رضوان شخص جميل ولا يرى فيه عيبا.