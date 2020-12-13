بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طعمية بطاطس

تعتبر طعمية البطاطس من الأطباق الشهية وغير التقليدية أيضا، ويمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل طعمية بطاطس على النحو التالي:
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مقادير طعمية بطاطس
بطاطس مبشورة
بقدونس
شبت
كزبرة خضراء
بيض
بصل
ثوم
دقيق
بيكنج صودا
ملح
زيت للقلي
كمون ناعم
سمسم محمص
للتقديم:
خبز بلدي
طريقة تحضير طعمية بطاطس
-تخلط الطماطم المبشورة مع الشبت والبقدونس والكزبرة والبصل والثوم والبيض والبيكنج صودا والدقيق والملح والكمون
-يشكل الخليط كأقراص ويضاف السمسم للوجه
-تقلى في الزيت وتقدم مع الخبز