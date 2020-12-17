بيراميدز: لا تراجع عن الحكام الأجانب فى مباريات الدوري المقبلة

أكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز على ضرورة تواجد حكام أجانب خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وذلك عقب التعرض للظلم التحكيمي خلال مباراتي الفريق أمام الاتحاد والزمالك من وجهة نظر المسئولين فى النادي.





وقال المصدر في نادي بيراميدز فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن ناديه استقر على خوض مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز بحكام أجانب بعد المشاكل التحكيمية التي حدثت في مباراتي الاتحاد والزمالك وخاصة بعد إلغاء هدف صحيح للنادي في مرمى الزمالك.









وشدد المصدر على أن بيراميدز يتعرض لأخطاء عديدة والفريق له هدف واضح في شباك الزمالك لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة نقطتين في النهاية بالتعادل.





وأردف أن القرار بخوض المباريات بحكام أجانب لا بديل عنه خاصة وأن ما يحدث هو إحباط للنادي الراغب في المنافسة على لقب الدوري.



