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رياضة

بيراميدز: لا تراجع عن الحكام الأجانب فى مباريات الدوري المقبلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:29 م
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
أكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز على ضرورة تواجد حكام أجانب خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وذلك عقب التعرض للظلم التحكيمي خلال مباراتي الفريق أمام الاتحاد والزمالك من وجهة نظر المسئولين فى النادي.

وقال المصدر في نادي بيراميدز فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن ناديه استقر على خوض مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز بحكام أجانب بعد المشاكل التحكيمية التي حدثت في مباراتي الاتحاد والزمالك وخاصة بعد إلغاء هدف صحيح للنادي في مرمى الزمالك.


وشدد المصدر على أن بيراميدز يتعرض لأخطاء عديدة والفريق له هدف واضح في شباك الزمالك لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة نقطتين في النهاية بالتعادل.

وأردف أن القرار بخوض المباريات بحكام أجانب لا بديل عنه خاصة وأن ما يحدث هو إحباط للنادي الراغب في المنافسة على لقب الدوري.

سيطر التعادل الإيجابي على مباراة بيراميدز والزمالك، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري WE  المصري  والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

تقدم لبيراميدز أحمد الشيخ في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية رائعة من عبدالله السعيد، قبل أن يتعادل مصطفى محمد في الدقيقة 74، بعد عرضية متقنة من أوناجم لتسكن شباك شريف إكرامي.

ورفع الزمالك رصيده لـ4 نقاط، في المركز الثالث، بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب المقاولون بهدفين، فيما حصد بيراميدز أول نقطة له هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاتحاد بهدفين لهدف، ليبقى في المركز الـ12.

وفقد الزمالك فرصة معادلة سيراميكا كليوباترا، وأسوان في الصدارة، فيما لم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم.
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