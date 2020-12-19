درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19-12-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19- 12- 2020، في القاهرة والمحافظات.









ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على أغلب البلاد ومائل للدفء على جنوب سيناء نهارًا وعلى السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا، وشديد البرودة على سيناء والصعيد، ومن المتوقع وجود نشاط رياح ورمال مثارة على "السلوم، سيدي براني، سيوة".





كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة حركة للرياح وستكون معتدلة مصاحبة لشبورة مائية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.









وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.









وكشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة بالأرصاد، عن حقيقة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.









وقالت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء أمس، الجمعة، إن الموجة الحالية مستمرة حتى الأحد المقبل، موضحة أنه في النهار فقط نشعر بارتفاع درجة الحرارة وبمجرد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة.









وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك أمطارا بداية من منتصف الأسبوع المقبل على بعض محافظات الجمهورية تبدأ من القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.











وأكدت "شاكر" أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على البحري والقاهرة بداية من الغد، متابعة أنه بداية من الاثنين تنخفض درجات الحرارة لـ تعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.









وأشارت إلى أنه مع بداية الثلاثاء سيكون الانخفاض ملحوظا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن الأسبوع القادم متقلب جدا وعلينا الحذر.











وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على النحو التالي:



القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21

الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24





السويس الصغرى 13 والعظمى 22





العريش الصغرى 13 والعظمى 20





رفح الصغرى 14 والعظمى 19

طابا الصغرى 13 والعظمى 20





الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح الصغرى 14 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20

دمياط الصغرى 14 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23