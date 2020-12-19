ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19-12-2020 بمحافظات مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19- 12- 2020، في القاهرة والمحافظات.


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على أغلب البلاد ومائل للدفء على جنوب سيناء نهارًا وعلى السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا، وشديد البرودة على سيناء والصعيد، ومن المتوقع وجود نشاط رياح ورمال مثارة على "السلوم، سيدي براني، سيوة".

 
كما تشهد الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة حركة للرياح وستكون معتدلة مصاحبة لشبورة مائية وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.


وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.


وكشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة بالأرصاد، عن حقيقة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.


وقالت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء أمس، الجمعة، إن الموجة الحالية مستمرة حتى الأحد المقبل، موضحة أنه في النهار فقط نشعر بارتفاع درجة الحرارة وبمجرد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة.


وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك أمطارا بداية من منتصف الأسبوع المقبل على بعض محافظات الجمهورية تبدأ من القاهرة والوجه البحري ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.


وأكدت "شاكر" أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على البحري والقاهرة بداية من الغد، متابعة أنه بداية من الاثنين تنخفض درجات الحرارة لـ تعود لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.


وأشارت إلى أنه مع بداية الثلاثاء سيكون الانخفاض ملحوظا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن الأسبوع القادم متقلب جدا وعلينا الحذر. 


وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 13 والعظمى  21
  
الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24

السويس الصغرى 13 والعظمى 22

العريش الصغرى 13 والعظمى 20

رفح الصغرى 14 والعظمى 19
 
طابا الصغرى 13  والعظمى 20

الإسكندرية الصغرى 14  والعظمى 20
  
مطروح الصغرى 14  والعظمى 20
  
بورسعيد الصغرى 13  والعظمى 20
 
دمياط الصغرى 14 والعظمى 21
  
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-11-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بمحافظات مصر

الأرصاد: استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل.. والعظمى في القاهرة 21

الأرصاد: الجو مستقر.. ولا حقيقة لوجود نوة جديدة خلال الأيام القادمة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7-12-2020 بمحافظات مصر

أسبوع من التقلبات الجوية.. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

ترشيحاتنا

الدينار الكويتي الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

زوجة عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة.. فيديو

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور

رئيس بعثة الشباب: قدمنا 13 سببا لإعادة مباراة منتخبنا أمام تونس

أخبار الفن.. زوجة عدوية تكشف حقيقة الاعتداء عليه جنسيا.. ونجوم الفن في حفل دير جست

مدرب بيراميدز السابق: الفريق سينافس بقوة على البطولات ولا أحد يرفض التعاقد مع رمضان صبحي

Advertisements

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الفن.. زوجة عدوية تكشف حقيقة الاعتداء عليه جنسيا.. ونجوم الفن في حفل دير جست

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء ويكشف سبب فصله من المدرسة

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو