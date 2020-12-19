ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إغلاق عام في لندن وأجزاء من انجلترا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:38 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من يوم غد الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.

وأكد جونسون ان هذه المناطق في لندن وإنجلترا تدخل المستوى الرابع من الإغلاق العام، عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على السكان في المناطق المحددة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتشمل القيود إغلاق متاجر التجزئة غير الأساسية وصالات الجيم والمرافق الترفيهية والشخصية، كما يتعين على الناس العمل من المنزل إذا استطاعوا.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني إلغاء احتفالات أعياد الميلاد، مع عدم السماح للناس بالاختلاط في الأماكن العامة.

في وقت سابق، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا أن سلالة كورونا الجديدة التي تم رصدها في أجزاء من المملكة المتحدة، تنتشر بسرعة أكبر، ويجري العمل لتحديد ما إذا كانت لها تأثير على زياةدة نسب الوفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جونسون يعلن رسميا نظاما جديدا من 3 مستويات للقيود المتعلقة بمكافحة كورونا

كريس ويتي يسقط وعد بوريس للبريطانيين .. لا "هروب" من إجراءات كورونا المشددة

أسرع انتشارًا.. ما قصة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا ببريطانيا؟

كريسماس بمذاق كورونا.. كيف ستحتفل دول أوروبا بعيد الميلاد في ظل إجراءات الإغلاق؟ مخاوف من انتشار العدوى في التجمعات.. وشوارع القارة العجوز تخلو من الناس للمرة الأولى

رغم كورونا.. جونسون يدعو البريطانيين إلى إقامة احتفالات "صغيرة" بأعياد الميلاد

الاندبندنت تحذر من تخفيف قواعد مواجهة فيروس كورونا قبل الاحتفال بأعياد الميلاد

ترشيحاتنا

مات يوم مولده.. أصدقاء يلقون صديقهم من مركب احتفالًا بعيد ميلاده

صدام يورجن كلوب ومحمد صلاح عرض مستمر .. الفرعون المصري ينفجر في الملعب ردا على الألماني

فاروق جعفر متأثرا: علاقتي بأولادي خيبة أمل حياتي .. شاهد

أحدث ظهور لابنة سعاد نصر في احتفالية محمد صبحي

أحمد موسى يكشف موعد إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

منافس الأهلي المحتمل.. حصد لقب بطل آسيا وتأهل لمونديال الأندية للمرة الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجر صحي بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»