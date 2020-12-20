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سيارات

4 أسباب تؤدى إلى تلف دينامو السيارة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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محسن مجدى

يقوم جهاز مولد الطاقة " الدينامو " بدور مهم و كبير داخل السيارة، فهو المسئول عن توليد الكمية المناسبة من الكهرباء لتشغيل جميع مكونات السيارة من كل دائرة مختصة كهربائية .


ولذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري اكثر الأسباب التي تؤدى الى تعطيل مولد الطاقة " الدينامو " داخل سيارتك .



1- المشاكل في التوصيلات الكهربائية

في حالة التأكد من أن دينامو السيارة سليم ولا يوجد به مشاكل، لكن بطارية السيارة فارغة لا يوجد بها شحن فمن الأرجح وجود مشكلة في التوصيلات أي بالأسلاك الكهربية والتي تعوق عمل دينامو السيارة عن توصيل الكهرباء بالشكل الصحيح، بالإضافة لأن تلف منظم الشحن يسبب استمرار الدينامو في ضخ الكهرباء بدون حدود وذلك يسبب تلف بعض أجهزة السيارة.

 

2- تلف الفيوزات

نستخدم الفيوزات لحماية الدوائر الكهربائية وأيضا هناك فيوز مختص بالدينامو، حيث يتلف هذا الفيوز نتيجة زيادة كهربائية في نطاق الدائرة عن النسبة المحددة .

 

3- بطارية السيارة

يتعرض بعض قائدي السيارة إلى مواقف غير مستحبة، عند محاولة تشغيل السيارة وعدم وجود أي استجابة، غالبا ما يفسر البعض ذلك الأمر بأنه توجد مشكلة في بطارية السيارة، أو يعتقد البعض بأن ذلك يحدث بسبب انتهاء عمر البطارية الافتراضي، لكن حقيقة الأمر غير ذلك، في حال تعرضك إلى مواقف مشابهة، عليك سرعة التوجه إلى مركز صيانة سيارات بهدف الكشف عن دينامو السيارة، ربما يكون العطل من ذلك الجزء، ومن ثم عدم إمداد بطارية السيارة بالطاقة الكهربائية اللازمة إلى تشغيل محرك السيارة.

 

4- انقطاع سير الدينامو

يستخدم الدينامو الطاقة الحركية المنتجة فى المولد وذلك عن طريق سير الدينامو الذى يتواصل ببكرة الدينامو " الطنبورة " ولذلك ينقل الحركة للدينامو فيقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية.

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