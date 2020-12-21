لرفع كفاءة العاملين في 30 جمعية زراعية بالمنيا وبني سويف..«أكساد» والمعونة الألمانية تنفذان برامج تدريبية..خليفة: المشروع يخدم صغار المزارعين ويحقق التنمية المستدامة

«العبيد»:

مستعدون لتقديم الخبرات للإستفادة من أمطار الساحل الشمالي ومطروح لخدمة الدولة المصرية



«خليفة»:

المشروع يخدم صغار المزارعين ويحقق التنمية المستدامة بالمناطق المستهدفة



ورش العمل تستهدف دمج بعض طلاب السنة الرابعة من كليات الزراعة





نفذ المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، عددا من ورش العمل ضمن مشروع الزراعة كعمل تجارى وكوسيلة للتنمية الريفية وخلق فرص عمل بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي « GIZ» في محافظتي بنى سويف والمنيا، لتطوير وتنمية المجتمعات الزراعية والريفية في هذه المناطق بمشاركة 30 جمعية زراعية ومديريتي الزراعة بالمحافظتين.



وقال الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، ان هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الدولة المصرية وفي إطار الحرص علي تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية والرعوية والجافة، معربا عن استعداد «أكساد» لتقديم الخبرات اللازمة للاستفادة من موسم حصاد الامطار الحالي في الساحل الشمالي في إطار هذ التعاون.



وأضاف «العبيد»، ان «أكساد» تدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وتحديث منظومة الري في مختلف المناطق المستهدفة، ومنها مشروعات حصاد الأمطار في الساحل الشمالي ومطروح، ورفع كفاءة إستخدام الموارد المائية في هذه المناطق للاستفادة منها في الزراعات الرعوية المستدامة التي تحقق الاستقرار الاجتماعي لأهالي مطروح والساحل الشمالي.



ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة، أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بجامعة الدول العربية، أطلق مشروع لتدريب 30 جمعية تعاونية زراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا لتدريب قيادات وكوادر الجمعيات الزراعية وصغار المزارعين وطلاب الجامعات على تسويق منتجات المزارع الصغير لتحقيق عائد اقتصادي مجزي لصغار المزارعين وخلق فرص عمل جديدة وذلك من خلال برنامج زمني لمدة 18 شهرا.



وأضاف «خليفة»، إلي أنه يتم منظومة التدريب للكوادر الفنية وصغار المزارعين في هذه الجمعيات تأتي في إطار التعاون بين المركز العربي وهيئة المعونة الألمانية ينفذ المركز العربي هذه الأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظتين وهي مديريات الزراعة والتعاون الزراعي وكليات الزراعة في بين سويف والمنيا وصغار المزارعين.



وأوضح مدير مكتب «أكساد»، ان فعاليات هذا المشروع بالمحافظتين بدأت بعقد عدد من ورش العمل علما بأن البرنامج الزمني يتم تنفيذه خلال 18 شهرا ويأتي هذا التعاون في إطار التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة وخصوصا صغار المزارعين بالقري الأكثر احتياجا بالمحافظتين.



وأضاف «خليفة»، انه تم خلال هذه الورش التعريف بالمشروع وانشطته المختلفة وأهدافه، وهي رفع قدرات الجمعيات الزراعية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي وضمان تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة ومكافحة غش المبيدات فضلا عن الإستخدام الأمثل للتقاوي والبذور من مصادر موثوق بها.



وأوضح مدير مكتب أكساد ان ورش العمل استهدفت توفير البذور للمزارعين وتوفير فرص جيدة للتسويق من خلال الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل المستهدفة، بما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح يضمن استدامة الموارد المائية والارضية.



وأشار «خليفة» إلي أنه تم خلال هذه اللقاءات الإستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة في زراعة محاصيل تحقق أعلي عائد مثل زراعة الثوم والبصل والنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف وزراعة الطماطم في المنيا مع تقديم خدمات زراعية جيدة للمزارعين في مجال الحصاد وفرز وتجهيز الحاصلات الزراعية وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل التخزين والتداول.



ولفت مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة الي التعاون مع كليات الزراعة بالمحافظتين من خلال تنظيم ورش عمل تضم المنتجين من صغار المزارعين والشركات والجمعيات الزراعية وطرح مشاكلهم وحل هذه المشاكل من خلال برامج واقعية قابلة للتنفيذ مع الإستفادة من البحوث العلمية التطبيقية في الجامعات المعنية بالمحافظتين لخدمة صغار المزارعين.



ونبه «خليفة» إلي ان ورش العمل تستهدف دمج بعض طلاب السنة الرابعة من كليات الزراعة وبعض حديثي التخرج في بعض أنشطة المشروع خاصة خريجي المناطق الريفية ورفع قدرات ريادة الأعمال الزراعة كنماذج نجاح للقطاع الزراعي وتقديم الدعم الفني للمشروع من أ‘ضاء هيئة التدريس بكليات الزراعة من أجل رفع قدرات المجتمع المحلي في مجال التسويق ضمن الدور المجتمعي للكليات.



وأشار مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إلي ان المشروع يستهدف أيضا تحقيق التعاون الأمثل بين الجهات الممولة للمشروع والجهات التنفيذية بالمشاركة مع مديريات الزراعة بالمحافظات المعنية، مع التركيز علي أهمية دور الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة علي تطبيق آليات تخدم تنفيذ المشروع لتحقيق التنمية الريفية والقرية المنتجة.



وكشف «خليفة» عن تنظيم عدد من الزيارات للجمعيات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا تم خلالها استعراض الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال هذه الجمعيات فى مجال توفير البذور للمزارعين من مصادر موثوقة وتوفير فرص تسويقية جيدة للمزارعين من خلال تعاقدات بأفضل الاسعار وتم مناقشة احتيا جات الجمعية وسبل دعم المشروع للجمعية من خلال انشطته المختلفة ومناقشة احتياجات الجمعية من دعم فنى وعيني وامكانية دعم الجمعية من خلال انشطة المشروع المختلفة.



ومن جانبه أوضح الدكتور عثمان الشيخ مسؤول التطوير المؤسسي بهيئة المعونة الألمانية «GIZ» بمكتب القاهرة إن الهيئة الألمانية تقدم الدعم الفني والتمويل للحكومة المصرية ضمن أنشطتها المتعددة في القطاع الزراعي في مصر لتدريب وتأهيل العاملين في الجمعيات الزراعية وصغار المزراعين لإقامة روابط تسويقية لهم لتحقيق عائد مجزي للمزارعين خصوصا في المناطق ذات الحيازات الصغيرة والأكثر إحتياجا .



وأضاف «عثمان الشيخ»، أن ذلك يأتي في إطار خطة التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية وتأثيرها السلبي علي صغار المزارعين بما يضمن تنفيذ برامج للتأقلم مع الآثار السلبية للظاهرة وضمنا تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق.



وأشاد مسؤول التطوير المؤسسي بهيئة المعونة الألمانية «GIZ» بمكتب القاهرة بدور المركز العربي «أكساد» كبيت خبرة إقليمي يخدم المنطقة العربية وان التعاون مع هذا المركز مستمر علي مدار سنوات.